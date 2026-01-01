Phottix – профессиональный свет и аксессуары для студии и выездной съёмки

Phottix (Фоттикс) – один из мировых лидеров в области профессионального студийного и мобильного освещения, триггеров и аксессуаров для фотографии и видео. Бренд известен своими надёжными радиосинхронизаторами, светодиодными панелями, софтбоксами и держателями для вспышек, которые используют как начинающие энтузиасты, так и опытные коммерческие фотографы по всему миру.

В нашем магазине photogora.ru представлен широкий ассортимент продукции Phottix для самых разных задач:

  • Модульный свет – линейные LED-осветители T200R RGB и Nuada R3 II для видео и фото;
  • Компактные LED-панели – M5 LED для мобильной съёмки и подсветки;
  • Софтбоксы и зонты – серии G-Capsule, Easy-Up, а также классические зонты на отражение и просвет;
  • Держатели и крепления – Varos Pro, Multi boom, FT и другие для накамерных вспышек и студийных голов;
  • Отражатели 5-в-1 – круглые с рукоятками для портретной съёмки на улице и в студии;
  • Адаптеры и переходники – Speed Ring для Hensel, кабели для PocketWizard и пульты ДУ.

Почему выбирают Phottix:
✓ Отличное соотношение цены и качества – профессиональный функционал без переплаты за бренд;
✓ Высокая цветопередача (CRI 96+ на LED-осветителях) для точной работы с цветом;
✓ Универсальность – большинство креплений совместимы со стойками и штативами любого производителя;
✓ Надёжность – алюминиевые сплавы и продуманная конструкция держателей выдерживают серьёзные нагрузки.

3Как купить оборудование Phottix в photogora.ru?

Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве, Санкт-Петербурге и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы не уверены, какой держатель или софтбокс вам подойдёт – позвоните или напишите нам. Мы поможем собрать комплект именно под ваши задачи: будь то предметная съёмка, портретный свет или мобильный видеоблог.

Популярное

Phottix 85361 ультракомпактный зонт 91 см 36 дюймов белый на отражение и просвет
Арт. NVF-773
в наличии 1-3 шт
Phottix (85361) – складывающийся в два раза зонт-отражатель.

Подходит для фотографов, которые часто работают на выездной съемке. Зонт в сложенном состоянии составляет всего 40 см. Цвет зонта белый. Вес - 280 г.
1 880 ₽
Арт. NVF-2784
в наличии 4-10 шт

Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.

С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.

6 600 ₽
Арт. NVF-9949
в наличии 1-3 шт

Phottix (85385) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 85 см.

Плотный черный рассеиватель диаметром 85 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.

1 970 ₽
Арт. NVF-9932
в наличии 1-3 шт

Phottix (89113) - кабель для PocketWizard ACC Canon C6.

Кабель, имеющий с одной стороны штекер 3,5 мм, а с другой разъем для подключения к камерам системы Canon. Предназначен для работы с PocketWizard, который обеспечивает беспроводное управление вспышкой.
 
Совместим с Canon EOS30, 33, 50, 300, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D (Digital Rebel/XT/XTi/ XSi/T1i/XS).
1 410 ₽
Арт. DAN-4624
в наличии 1-3 шт

Кольцо-адаптер Phottix (82594) Speed Ring for Hensel для Hensel, диаметр - 144 мм.

Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Hensel. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.

2 500 ₽
-5 %
Арт. NVF-744
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Phottix FT (87515) – перекладина для вспышек, на которую можно прикрепить до пяти импульсных вспышек.

Вертикальный держатель для зонта серии FT позволяет зафиксировать головы вспышек в направлении центра зонта для получения более мягкого света. На перекладину можно прикрепить 5 вспышек, так как она оснащена креплениями холодный башмак. Просто разбирается и складывается для хранения в чехол, идущий в комплекте. Нижняя часть со стандартным креплением 5/8'', крепление со внутренней резьбой 1/4" и 3/8" для легкой установки перекладины на осветительную стойку или штатив. Длина перекладины 39 см. Вес - 0,75 кг.

3 360 ₽
3 190 ₽
-13 %
Арт. MTG-2276
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 11 ч

Phottix 81468 T200R RGB tube light линейный осветитель с аккумулятором. Компактный и легкий светодиодный RGB осветитель, мощность 10 Вт. Цветопередача – CRI 96+ (TLCI 98+). В конструкцию встроены 2 мощных магнита для крепления на металлическую поверхность.

5 760 ₽
4 990 ₽
-5 %
Арт. OLE-1376
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 15 ч

Phottix Varos Pro BG (87198) – держатель используется для установки тяжелых накамерных вспышек на студийные стойки или штативы с изменением угла наклона на 180 градусов.

Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления зонтов среднего и большого диаметров. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 30. Вес - 0,4 кг.

3 610 ₽
3 420 ₽
-5 %
Арт. NVF-5999
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Phottix Multi boom 28" и Varos II BG (87536) – объединенный держатель Phottix Multi boom 28" и Varos II BG предназначен для крепления от одной до четырех накамерных вспышек (на одно или четыре крепления типа холодный башмак).

Предусмотрены отверстия для крепления зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up для достижения более равномерного освещения. Благодаря держателю Varos II BG возможно осуществлять крепление зонта и софтбокса в наклонном положении в диапазоне до 180 градусов. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 2,0 кг.

7 560 ₽
7 180 ₽
-5 %
Арт. OLE-1378
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 12 ч

Phottix Varos Pro S (87200) – небольшой держатель для установки накамерных вспышек на студийные стойки или штативы.

Имеет возможность изменения угла наклона на 180 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает наличие отверстия для крепления фотозонта. В центре конструкции держатель имеет два отверстия с внутренней резьбой на 1/4 и 3/8 дюйма с закрепляющими ручками. Максимальная нагрузка, кг – 25. Вес - 0,4 кг.

2 310 ₽
2 190 ₽
-12 %
Арт. OLE-0305
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 12 ч

Phottix (86497) – портативный и легкий отражатель имеет 5 поверхностей разных цветов: золотую, серебряную, черную, белую (на просвет белая – полупрозрачная).

Модель оснащена рукоятками для удобного удерживания, может использоваться в студии и на улице. Идеально подходит для фотографирования портретов, натюрмортов и т.п. Возможно использование со всеми источниками света, включая дневной свет, вспышку и т.д. Комплектуется чехлом для хранения и транспортировки.

3 090 ₽
2 710 ₽
-5 %
Арт. NVF-5575
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Phottix Varos H – держатель, представляющий из себя плоское основание, к которому с помощью ремешка (контактной ленты-липучки) крепится вспышка.

Вес - 0,15 кг.

1 580 ₽
1 500 ₽
-7 %
Арт. DAN-6215
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Кольцо-адаптер Phottix (87302) Speed Ring for Elinchrom для Cerberus Multi Mount.

Кольцо-адаптер позволяет использовать модификаторы Elinchrom с держателем Cerberus Multi Mount.

2 640 ₽
2 450 ₽
-7 %
Арт. DAN-6216
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Светодиодная панель Phottix (81438) M500R RGB Panel LED Light.

Осветитель с индексом CRI 96+, имеет цифровой контроль световой температуры (3200-5600 K). Размер - 200х121х14 мм. Вес - 508 гр.

20 730 ₽
19 270 ₽
-7 %
Арт. DAN-6732
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Кольцо-вкладыш Phottix (82588) Inner Ring for Profoto, диаметр - 144 мм.

Кольцо-вкладыш для установки световых модификаторов Phottix серии Raja на оборудование с байонетом Profoto. Посадочный диаметр - 144 мм.

3 580 ₽
3 320 ₽
-7 %
Арт. DAN-6742
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Мобильная система установки фона Phottix (83433) Collapsible Q-Drop KIT размер - 152 х 226 см.

Система установки фона, состоящая из разборной рамы и двух двусторонних фонов. Размер рамы - 152 х 226 см. Цвета фонов: зеленый, синий, черный и белый. 

20 880 ₽
19 410 ₽
-5 %
Арт. DAN-7895
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 20 ч

Светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED.

Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.

1 970 ₽
1 870 ₽
-7 %
Арт. MTG-0932
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 1 ч

Phottix 81456 X600 Daylight COB LED Light светодиодный осветитель 500 Вт.

Мощный и компактный, профессиональный студийный и выездной LED-осветитель Phottix X600 Daylight COB LED Light.
мощность 500 Вт, байонет Bowens, цветовая температура 5600К. Наличие сценарных спецэффектов раширяют возможности осветителя. Управление от пульта и при помощи кабеля стандарта DMX. В комплекте станция для питания от сети, работе от аккумуляторов серии V-mount (4 штуки, в комплекте не идут) и их зарядки. Высокий индекс цветопередачи 95+. Вес прибора 2,7 кг.

90 300 ₽
83 970 ₽
