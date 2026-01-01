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-15 %
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования

Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования

Grifon
Артикул: MTG-0180

Grifon CB03-4 - сумка 24х36х104 см для хранения и переноски стоек для студийного освещения и фотозонтов. Изготовлена из качественного синтетического материала. Имеет продольную молнию сверху и круговую - с торца.

Описание

Сумка Grifon CB03-4 для студийного оборудования (24×36×104 см)

Grifon CB03-4 — это прочная и вместительная сумка, предназначенная для хранения и транспортировки студийного оборудования. Она идеально подходит для переноски стоек для освещения, фотозонтов и других аксессуаров, обеспечивая их надежную защиту во время перевозок.

Основные характеристики

  • Размеры: 24 × 36 × 104 см.
  • Назначение: Для хранения и переноски стоек, зонтов и другого студийного оборудования.
  • Материал: Плотный водостойкий полиэстер, обеспечивающий прочность и долговечность.
  • Конструкция: Имеет две молнии: продольную сверху и круговую с торца, что обеспечивает удобный доступ к содержимому.

Особенности конструкции

Продуманная конструкция сумки с двумя типами молний обеспечивает легкий доступ к вещам: продольная молния позволяет быстро достать длинные предметы, а торцевая — получить доступ к содержимому сбоку. Прочные ручки и качественный материал гарантируют надежность при переноске даже тяжелого оборудования.

Комплектация

  • Сумка Grifon CB03-4 — 1 шт.


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