Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования

Описание

Сумка Grifon CB03-4 для студийного оборудования (24×36×104 см)

Grifon CB03-4 — это прочная и вместительная сумка, предназначенная для хранения и транспортировки студийного оборудования. Она идеально подходит для переноски стоек для освещения, фотозонтов и других аксессуаров, обеспечивая их надежную защиту во время перевозок.

Основные характеристики

Размеры: 24 × 36 × 104 см.

24 × 36 × 104 см. Назначение: Для хранения и переноски стоек, зонтов и другого студийного оборудования.

Для хранения и переноски стоек, зонтов и другого студийного оборудования. Материал: Плотный водостойкий полиэстер, обеспечивающий прочность и долговечность.

Плотный водостойкий полиэстер, обеспечивающий прочность и долговечность. Конструкция: Имеет две молнии: продольную сверху и круговую с торца, что обеспечивает удобный доступ к содержимому.

Особенности конструкции

Продуманная конструкция сумки с двумя типами молний обеспечивает легкий доступ к вещам: продольная молния позволяет быстро достать длинные предметы, а торцевая — получить доступ к содержимому сбоку. Прочные ручки и качественный материал гарантируют надежность при переноске даже тяжелого оборудования.