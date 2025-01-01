Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики

Falcon Eyes SSA-SBU 6090 – софтбокс для использования с импульсными источниками освещения серии SS.
Размер 60х90 см, отражающая поверхность — серебро. Может использоваться со вспышками диаметром до 100 мм любых фирм-производителей. Вес - 0,73 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SSA-SBU 6090 – софтбокс для использования с импульсными источниками освещения серии SS.
Размер 60х90 см, отражающая поверхность — серебро. Может использоваться со вспышками диаметром до 100 мм любых фирм-производителей. Вес - 0,73 кг.
Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.
Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Wansen
Работай с цветом без бликов