images
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики

Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики

Fujimi
Артикул: SEV-016

Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

Описание

Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes SSA-SBU 6090 софтбокс для вспышек серии SS
Арт. VBR-496
Falcon Eyes SSA-SBU 6090 софтбокс для вспышек серии SS
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes SSA-SBU 6090 – софтбокс для использования с импульсными источниками освещения серии SS.

Размер 60х90 см, отражающая поверхность — серебро. Может использоваться со вспышками диаметром до 100 мм любых фирм-производителей. Вес - 0,73 кг.

-15 %4 090 ₽
3 470 ₽
В корзину
Grifon TL-5 патрон из пяти цоколей Е 27
Арт. NVF-1489
Grifon TL-5 патрон из пяти цоколей Е 27
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon TL-5 - патрон для установки на стойку или штатив. Имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно.

Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.

 

3 570 ₽
В корзину

Видео

Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера