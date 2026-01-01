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Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором
Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором
Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором
Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором

Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором

Fotokvant
Артикул: DAN-4237

Зонт-софтбокс Fotokvant U-165SO отражающий, диаметром - 165 см со съемным диффузором.

Глубокий параболический серебряный зонт диаметром 165 см. Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию. Зонт комплектуется съемным диффузором и способен выполнять функции софтбокса.


Описание

Fotokvant U-165SO – зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съёмным диффузором

Fotokvant U-165SO (артикул DAN-4237) – это гибридный световой модификатор, сочетающий в себе преимущества глубокого параболического зонта и софтбокса. Модель представляет собой отражающий зонт диаметром 165 см с серебряным покрытием, который комплектуется съёмным передним диффузором. Это позволяет получать как направленный контрастный свет (без диффузора), так и мягкий рассеянный свет (с диффузором), что делает зонт универсальным инструментом для студийной и выездной съёмки.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью, обеспечивая максимальную светоотдачу. Фиберглассовые спицы делают конструкцию прочной, упругой и лёгкой, благодаря чему зонт можно использовать с источниками света разной мощности. Глубокая параболическая форма в сочетании со съёмным диффузором даёт возможность точно контролировать световой поток – от жёсткого акцентного до мягкого обволакивающего.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет с диффузором или более контрастный рисунок без него.
  • Бебиборн и школьная фотография: детские фотографы ценят такой зонт за мягкий рассеянный свет не напрягающий глаза детей.
  • Рекламная и предметная съёмка: управляемый свет для подсветки деталей и текстур.
  • Студийная работа: универсальный инструмент для широкого круга задач – от классического портрета до фэшн-съёмки.
  • Выездная съёмка: компактность и лёгкость делают его удобным для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Глубокая параболическая форма: обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием, чёткий контроль над световым потоком.
  • Два режима работы: без диффузора – контрастный направленный свет; с диффузором – мягкий рассеянный свет, как у софтбокса.
  • Серебряное покрытие: высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света.
  • Диаметр 165 см: большой размер для работы с группами людей и крупными объектами.
  • Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.
  • Съёмный диффузор в комплекте: позволяет легко трансформировать характер света за секунды.
  • Компактное хранение: зонт легко складывается и не занимает много места.

Технические характеристики

  • Тип: зонт-софтбокс (гибрид)
  • Диаметр: 165 см
  • Цвет покрытия: серебряный
  • Материал покрытия: высокоотражающий материал
  • Спицы: фибергласс (стекловолокно)
  • Диффузор: съёмный, входит в комплект
  • Вес: 0,8–0,9 кг (ориентировочно)
  • Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Режимы работы и световые сценарии

  • Без диффузора (режим отражающего зонта): направленный, контрастный свет с глубокими тенями. Идеально для драматичных портретов, акцентного света.
  • С диффузором (режим софтбокса): мягкий, рассеянный свет с плавным переходом от света к тени. Оптимален для классических портретов, beauty-съёмки, работы с текстурами.

Преимущества зонта-софтбокса Fotokvant U-165SO

  • Универсальность: заменяет два модификатора – отражающий зонт и софтбокс.
  • Экономия места: один инструмент вместо двух, компактное хранение.
  • Высокое качество света: серебряное покрытие обеспечивает отличную светоотдачу, диффузор даёт мягкий свет без потери интенсивности.
  • Быстрая трансформация: диффузор легко крепится и снимается за секунды.
  • Лёгкость и прочность: фиберглассовые спицы делают конструкцию надёжной и удобной в работе.

Как использовать зонт-софтбокс

  1. Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонта или непосредственно в осветитель
  2. Выбор режима: для направленного света используйте зонт без диффузора; для мягкого света – закрепите диффузор спереди.
  3. Регулировка: меняйте расстояние и угол наклона зонта для получения нужного светового рисунка.
  4. Сложение: после съёмки снимите диффузор, сложите зонт и поместите в чехол.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки и держатели: любые студийные стойки с держателями для зонтов.
  • Вспышки и осветители: подходит для профессиональных и полупрофессиональных вспышек с креплением для зонтов, а также для патронов с держателем для зонта.
  • Софтбоксы и насадки: может использоваться как альтернатива классическим софтбоксам.

Что входит в комплект

В стандартную поставку входит зонт-софтбокс Fotokvant U-165SO и съёмный передний диффузор. Стойка, вспышка и другие аксессуары приобретаются отдельно.

Уход и хранение

  • Храните зонт в чехле (приобретается отдельно) в сухом месте.
  • Диффузор очищайте мягкой тканью, избегая агрессивных химикатов.
  • При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.

Комплектация

В стандартную поставку входит зонт-софтбокс Fotokvant U-165SO и съёмный передний диффузор. Стойка, вспышка и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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