Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором

Описание

Fotokvant U-165SO – зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съёмным диффузором

Fotokvant U-165SO (артикул DAN-4237) – это гибридный световой модификатор, сочетающий в себе преимущества глубокого параболического зонта и софтбокса. Модель представляет собой отражающий зонт диаметром 165 см с серебряным покрытием, который комплектуется съёмным передним диффузором. Это позволяет получать как направленный контрастный свет (без диффузора), так и мягкий рассеянный свет (с диффузором), что делает зонт универсальным инструментом для студийной и выездной съёмки.

Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью, обеспечивая максимальную светоотдачу. Фиберглассовые спицы делают конструкцию прочной, упругой и лёгкой, благодаря чему зонт можно использовать с источниками света разной мощности. Глубокая параболическая форма в сочетании со съёмным диффузором даёт возможность точно контролировать световой поток – от жёсткого акцентного до мягкого обволакивающего.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет с диффузором или более контрастный рисунок без него.

мягкий рассеянный свет с диффузором или более контрастный рисунок без него. Бебиборн и школьная фотография: детские фотографы ценят такой зонт за мягкий рассеянный свет не напрягающий глаза детей.

детские фотографы ценят такой зонт за мягкий рассеянный свет не напрягающий глаза детей. Рекламная и предметная съёмка: управляемый свет для подсветки деталей и текстур.

управляемый свет для подсветки деталей и текстур. Студийная работа: универсальный инструмент для широкого круга задач – от классического портрета до фэшн-съёмки.

универсальный инструмент для широкого круга задач – от классического портрета до фэшн-съёмки. Выездная съёмка: компактность и лёгкость делают его удобным для транспортировки.

Ключевые особенности

Глубокая параболическая форма: обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием, чёткий контроль над световым потоком.

обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием, чёткий контроль над световым потоком. Два режима работы: без диффузора – контрастный направленный свет; с диффузором – мягкий рассеянный свет, как у софтбокса.

без диффузора – контрастный направленный свет; с диффузором – мягкий рассеянный свет, как у софтбокса. Серебряное покрытие: высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света.

высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света. Диаметр 165 см: большой размер для работы с группами людей и крупными объектами.

большой размер для работы с группами людей и крупными объектами. Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.

прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам. Съёмный диффузор в комплекте: позволяет легко трансформировать характер света за секунды.

позволяет легко трансформировать характер света за секунды. Компактное хранение: зонт легко складывается и не занимает много места.

Технические характеристики

Тип: зонт-софтбокс (гибрид)

зонт-софтбокс (гибрид) Диаметр: 165 см

165 см Цвет покрытия: серебряный

серебряный Материал покрытия: высокоотражающий материал

высокоотражающий материал Спицы: фибергласс (стекловолокно)

фибергласс (стекловолокно) Диффузор: съёмный, входит в комплект

съёмный, входит в комплект Вес: 0,8–0,9 кг (ориентировочно)

0,8–0,9 кг (ориентировочно) Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Режимы работы и световые сценарии

Без диффузора (режим отражающего зонта): направленный, контрастный свет с глубокими тенями. Идеально для драматичных портретов, акцентного света.

направленный, контрастный свет с глубокими тенями. Идеально для драматичных портретов, акцентного света. С диффузором (режим софтбокса): мягкий, рассеянный свет с плавным переходом от света к тени. Оптимален для классических портретов, beauty-съёмки, работы с текстурами.

Преимущества зонта-софтбокса Fotokvant U-165SO

Универсальность: заменяет два модификатора – отражающий зонт и софтбокс.

заменяет два модификатора – отражающий зонт и софтбокс. Экономия места: один инструмент вместо двух, компактное хранение.

один инструмент вместо двух, компактное хранение. Высокое качество света: серебряное покрытие обеспечивает отличную светоотдачу, диффузор даёт мягкий свет без потери интенсивности.

серебряное покрытие обеспечивает отличную светоотдачу, диффузор даёт мягкий свет без потери интенсивности. Быстрая трансформация: диффузор легко крепится и снимается за секунды.

диффузор легко крепится и снимается за секунды. Лёгкость и прочность: фиберглассовые спицы делают конструкцию надёжной и удобной в работе.

Как использовать зонт-софтбокс

Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонта или непосредственно в осветитель Выбор режима: для направленного света используйте зонт без диффузора; для мягкого света – закрепите диффузор спереди. Регулировка: меняйте расстояние и угол наклона зонта для получения нужного светового рисунка. Сложение: после съёмки снимите диффузор, сложите зонт и поместите в чехол.

Совместимость с оборудованием

Стойки и держатели: любые студийные стойки с держателями для зонтов.

любые студийные стойки с держателями для зонтов. Вспышки и осветители: подходит для профессиональных и полупрофессиональных вспышек с креплением для зонтов, а также для патронов с держателем для зонта.

подходит для профессиональных и полупрофессиональных вспышек с креплением для зонтов, а также для патронов с держателем для зонта. Софтбоксы и насадки: может использоваться как альтернатива классическим софтбоксам.

Что входит в комплект

В стандартную поставку входит зонт-софтбокс Fotokvant U-165SO и съёмный передний диффузор. Стойка, вспышка и другие аксессуары приобретаются отдельно.

Уход и хранение