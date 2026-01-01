Fotokvant U-165SO зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съемным диффузором

Fotokvant U-165SO – зонт-софтбокс с отражающим серебряным куполом 165 см и съёмным диффузором
Fotokvant U-165SO (артикул DAN-4237) – это гибридный световой модификатор, сочетающий в себе преимущества глубокого параболического зонта и софтбокса. Модель представляет собой отражающий зонт диаметром 165 см с серебряным покрытием, который комплектуется съёмным передним диффузором. Это позволяет получать как направленный контрастный свет (без диффузора), так и мягкий рассеянный свет (с диффузором), что делает зонт универсальным инструментом для студийной и выездной съёмки.
Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью, обеспечивая максимальную светоотдачу. Фиберглассовые спицы делают конструкцию прочной, упругой и лёгкой, благодаря чему зонт можно использовать с источниками света разной мощности. Глубокая параболическая форма в сочетании со съёмным диффузором даёт возможность точно контролировать световой поток – от жёсткого акцентного до мягкого обволакивающего.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет с диффузором или более контрастный рисунок без него.
- Бебиборн и школьная фотография: детские фотографы ценят такой зонт за мягкий рассеянный свет не напрягающий глаза детей.
- Рекламная и предметная съёмка: управляемый свет для подсветки деталей и текстур.
- Студийная работа: универсальный инструмент для широкого круга задач – от классического портрета до фэшн-съёмки.
- Выездная съёмка: компактность и лёгкость делают его удобным для транспортировки.
Ключевые особенности
- Глубокая параболическая форма: обеспечивает направленный свет с минимальным рассеиванием, чёткий контроль над световым потоком.
- Два режима работы: без диффузора – контрастный направленный свет; с диффузором – мягкий рассеянный свет, как у софтбокса.
- Серебряное покрытие: высокая отражающая способность, максимальная светоотдача, контрастный рисунок света.
- Диаметр 165 см: большой размер для работы с группами людей и крупными объектами.
- Фиберглассовые спицы: прочная, упругая и лёгкая конструкция, устойчивая к нагрузкам.
- Съёмный диффузор в комплекте: позволяет легко трансформировать характер света за секунды.
- Компактное хранение: зонт легко складывается и не занимает много места.
Технические характеристики
- Тип: зонт-софтбокс (гибрид)
- Диаметр: 165 см
- Цвет покрытия: серебряный
- Материал покрытия: высокоотражающий материал
- Спицы: фибергласс (стекловолокно)
- Диффузор: съёмный, входит в комплект
- Вес: 0,8–0,9 кг (ориентировочно)
- Применение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Режимы работы и световые сценарии
- Без диффузора (режим отражающего зонта): направленный, контрастный свет с глубокими тенями. Идеально для драматичных портретов, акцентного света.
- С диффузором (режим софтбокса): мягкий, рассеянный свет с плавным переходом от света к тени. Оптимален для классических портретов, beauty-съёмки, работы с текстурами.
Преимущества зонта-софтбокса Fotokvant U-165SO
- Универсальность: заменяет два модификатора – отражающий зонт и софтбокс.
- Экономия места: один инструмент вместо двух, компактное хранение.
- Высокое качество света: серебряное покрытие обеспечивает отличную светоотдачу, диффузор даёт мягкий свет без потери интенсивности.
- Быстрая трансформация: диффузор легко крепится и снимается за секунды.
- Лёгкость и прочность: фиберглассовые спицы делают конструкцию надёжной и удобной в работе.
Как использовать зонт-софтбокс
- Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонта или непосредственно в осветитель
- Выбор режима: для направленного света используйте зонт без диффузора; для мягкого света – закрепите диффузор спереди.
- Регулировка: меняйте расстояние и угол наклона зонта для получения нужного светового рисунка.
- Сложение: после съёмки снимите диффузор, сложите зонт и поместите в чехол.
Совместимость с оборудованием
- Стойки и держатели: любые студийные стойки с держателями для зонтов.
- Вспышки и осветители: подходит для профессиональных и полупрофессиональных вспышек с креплением для зонтов, а также для патронов с держателем для зонта.
- Софтбоксы и насадки: может использоваться как альтернатива классическим софтбоксам.
Что входит в комплект
В стандартную поставку входит зонт-софтбокс Fotokvant U-165SO и съёмный передний диффузор. Стойка, вспышка и другие аксессуары приобретаются отдельно.
Уход и хранение
- Храните зонт в чехле (приобретается отдельно) в сухом месте.
- Диффузор очищайте мягкой тканью, избегая агрессивных химикатов.
- При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.