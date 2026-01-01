Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры micro 4/3 предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотокамеры системы Micro 4/3. Поддерживается фокусировка на бесконечность. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме.
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Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.
Адаптер Kenko объектива M42 для камеры Canon EF-M позволяет использовать объективы с креплением M42 с камерой Canon EF-M. Адаптер полностью компенсирует рабочий отрезок и позволяет фокусироваться на бесконечности. Достоинством адаптера является его легкость, прочность крепления, совместимость со всеми моделями Canon EOS M.
Набор насадок Raylab RPF-KIT2.1 для накамерной вспышки системы Nikon SB 27/28.
Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры. Для хранения и переноски комплектуется сумкой.