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Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3
Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3

Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3

Kenko
Артикул: MTG-0272

Адаптер Kenko объектива M42 для камеры micro 4/3 предназначен для установки объективов с резьбовым креплением М42 на фотокамеры системы Micro 4/3. Поддерживается фокусировка на бесконечность. Управление диафрагмой и фокусировка производятся в ручном режиме.

Описание

Kenko адаптер объектива M42 для камеры micro 4/3

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