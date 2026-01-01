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Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon

Kenko
Артикул: MTG-0278

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon позволяет увеличить фокусное расстояние объектива в 1.4 раза и обеспечивает высокое разрешение снимков.

Описание

В телеконвертере используется высококачественная оптика, которая обеспечивает яркость, контрастность и четкость снимка, а также не вызывает затемнения изображения по краям кадра. Уникальная технология Gate Array IC позволяет использовать системы автофокусировки и стабилизации изображения, а также записывать полные данные EXIF, включая сведения о выдержке, диафрагме и модели объектива.

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon рекомендуется использовать с объективами с диапазоном фокусных расстояний 50-200 мм. Конвертер может работать и вне этого интервала, но высокое качество гарантируется только в указанных границах.

Характеристики:

  • увеличение - 1.4x
  • глубина резкости - 1/1.4 объектива
  • оптическая конструкция - 3 элемента в 2 группах
  • мембранные муфты - полностью автоматические
  • настройка экспозиции - 1 стоп
  • длина корпуса - 25 мм
  • вес - 110 г
  • крепление камеры/объектива - Nikon F

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