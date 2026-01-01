Описание

В телеконвертере используется высококачественная оптика, которая обеспечивает яркость, контрастность и четкость снимка, а также не вызывает затемнения изображения по краям кадра. Уникальная технология Gate Array IC позволяет использовать системы автофокусировки и стабилизации изображения, а также записывать полные данные EXIF, включая сведения о выдержке, диафрагме и модели объектива.

Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon рекомендуется использовать с объективами с диапазоном фокусных расстояний 50-200 мм. Конвертер может работать и вне этого интервала, но высокое качество гарантируется только в указанных границах.

Характеристики: