В телеконвертере используется высококачественная оптика, которая обеспечивает яркость, контрастность и четкость снимка, а также не вызывает затемнения изображения по краям кадра. Уникальная технология Gate Array IC позволяет использовать системы автофокусировки и стабилизации изображения, а также записывать полные данные EXIF, включая сведения о выдержке, диафрагме и модели объектива.
Kenko HD PRO 1.4X DGX телеконвертер для Nikon рекомендуется использовать с объективами с диапазоном фокусных расстояний 50-200 мм. Конвертер может работать и вне этого интервала, но высокое качество гарантируется только в указанных границах.
Характеристики:
- увеличение - 1.4x
- глубина резкости - 1/1.4 объектива
- оптическая конструкция - 3 элемента в 2 группах
- мембранные муфты - полностью автоматические
- настройка экспозиции - 1 стоп
- длина корпуса - 25 мм
- вес - 110 г
- крепление камеры/объектива - Nikon F