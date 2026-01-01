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-8 %
Fotokvant BGP-1310-58 фон бумажный 1,35х10 м светло-серый
Fotokvant BGP-1310-58 фон бумажный 1,35х10 м светло-серый
Fotokvant BGP-1310-58 фон бумажный 1,35х10 м светло-серый
Fotokvant BGP-1310-58 фон бумажный 1,35х10 м светло-серый

Fotokvant BGP-1310-58 фон бумажный 1,35х10 м светло-серый

Fotokvant
Артикул: DAN-9717

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-58 размером 1,35х10 м цвет - светло-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

  • Экономичность: 10 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).


Цвет приближен к RAL 7047 или к NCS S 1502-Y

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