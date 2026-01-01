Fotokvant BGP-1310-58 фон бумажный 1,35х10 м светло-серый

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.



Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м).

системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2117 (ворота для лёгких фонов 2.1×1.7 м). Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

Экономичность: 10 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.

10 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона. Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.

небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света. Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.

лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода. Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.

Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.

Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.

Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).





Цвет приближен к RAL 7047 или к NCS S 1502-Y