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Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм
Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм

Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9076

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.

Описание

Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм

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