Fotokvant CAP-67-Clean крышка для объектива 67 мм

Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
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Синхрокабель с поддержкой i-TTL для соединения фотокамеры Nikon с управляемой внешней вспышкой. Длина до двух метров.
Fotokvant CAP-SE-Kit - комплект из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Sony E-mount.
Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Sony E-mount.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-67 посадочный диаметр 67 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 67 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-55.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-55 мм.
Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.