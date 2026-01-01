QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, размах которых составляет 85 см, и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.
Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки штанги и камеры под углом 90 градусов. Длина поперечной штанги составляет 40 см. При этом есть возможность поворачивать штангу еще и вокруг своей оси. При таком способе съемки высота будет составлять максимально 141 см.
Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 1,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,77 метра, а длина в собранном состоянии - всего 43 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - шаровая
- рабочая высота - 177 см
- в сложенном состоянии - 43 см
- размах ног - 85 см
- длина поперечной штанги - 40 см
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 8 кг
- вес - 1,55 кг