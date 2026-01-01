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QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой
QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой

QZSD Q996H штатив 177 см трансформер с шаровой головкой

QZSD
Артикул: DAN-8266

Штатив трансформер QZSD Q996H с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к фотокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, размах которых составляет 85 см, и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки штанги и камеры под углом 90 градусов. Длина поперечной штанги составляет 40 см. При этом есть возможность поворачивать штангу еще и вокруг своей оси. При таком способе съемки высота будет составлять максимально 141 см.

Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,77 метра, а длина в собранном состоянии - всего 43 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 177 см
  • в сложенном состоянии - 43 см
  • размах ног - 85 см
  • длина поперечной штанги - 40 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,55 кг

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