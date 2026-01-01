Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см

Описание

Fotokvant CLS-01 – салфетка из микрофибры для оптики 15×15 см

Fotokvant CLS-01 (артикул NVF-9999) – это многоразовая салфетка из микрофибры для бережной очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер 15×15 см делает её удобной для повседневного использования как в студии, так и на выездных съёмках.

Микрофибра эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, масляные пятна и другие загрязнения с объективов, фильтров, экранов камер и мониторов, не оставляя ворсинок и разводов. Салфетка многоразовая – её можно стирать вручную или в стиральной машине без использования отбеливателей и кондиционеров.

Назначение и применение

Очистка объективов и фильтров: безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев.

безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев. Уход за экранами: для мониторов, дисплеев камер и смартфонов.

для мониторов, дисплеев камер и смартфонов. Чистка оптических поверхностей: для видоискателей, линз биноклей и очков.

для видоискателей, линз биноклей и очков. Студийная и выездная съёмка: всегда под рукой для быстрой очистки.

Ключевые особенности

Материал – микрофибра: мягкая, не царапает поверхности.

мягкая, не царапает поверхности. Размер 15×15 см: компактный, удобно хранить в сумке.

компактный, удобно хранить в сумке. Многоразовая: выдерживает множество стирок.

выдерживает множество стирок. Не оставляет ворсинок и разводов: идеальна для оптики и экранов.

идеальна для оптики и экранов. Чёрный цвет: практичный, не маркий.

практичный, не маркий. Уход: стирайте вручную или в стиральной машине (без отбеливателей и кондиционеров).

Технические характеристики

Тип: салфетка из микрофибры

салфетка из микрофибры Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: CLS-01

CLS-01 Размер: 15 × 15 см

15 × 15 см Цвет: чёрный

чёрный Материал: микрофибра

микрофибра Применение: очистка оптики, экранов, пластиковых поверхностей

Как использовать салфетку

Сухая чистка: аккуратно протрите поверхность сухой салфеткой для удаления пыли. Влажная чистка: слегка увлажните салфетку водой или специальной жидкостью для оптики. Полировка: протрите поверхность сухой чистой частью салфетки для удаления разводов. Стирка: при загрязнении выстирайте салфетку вручную или в стиральной машине (без отбеливателей и кондиционеров).

Преимущества использования

Бережная очистка: микрофибра не царапает оптические покрытия.

микрофибра не царапает оптические покрытия. Экономичность: многоразовое использование.

многоразовое использование. Компактность: помещается в любую сумку для фототехники.

помещается в любую сумку для фототехники. Универсальность: подходит для различных типов поверхностей.

Совместимость с аксессуарами

Оптика: объективы, фильтры, видоискатели.

объективы, фильтры, видоискатели. Хрустальные спецэффекты : призмы, кубы, шары

: призмы, кубы, шары Экраны: мониторы камер, смартфоны, ноутбуки.

мониторы камер, смартфоны, ноутбуки. Другие поверхности: пластиковые и стеклянные детали.

Уход и хранение