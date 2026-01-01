Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см

Fotokvant CLS-01 – салфетка из микрофибры для оптики 15×15 см
Fotokvant CLS-01 (артикул NVF-9999) – это многоразовая салфетка из микрофибры для бережной очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер 15×15 см делает её удобной для повседневного использования как в студии, так и на выездных съёмках.
Микрофибра эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, масляные пятна и другие загрязнения с объективов, фильтров, экранов камер и мониторов, не оставляя ворсинок и разводов. Салфетка многоразовая – её можно стирать вручную или в стиральной машине без использования отбеливателей и кондиционеров.
Назначение и применение
- Очистка объективов и фильтров: безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев.
- Уход за экранами: для мониторов, дисплеев камер и смартфонов.
- Чистка оптических поверхностей: для видоискателей, линз биноклей и очков.
- Студийная и выездная съёмка: всегда под рукой для быстрой очистки.
Ключевые особенности
- Материал – микрофибра: мягкая, не царапает поверхности.
- Размер 15×15 см: компактный, удобно хранить в сумке.
- Многоразовая: выдерживает множество стирок.
- Не оставляет ворсинок и разводов: идеальна для оптики и экранов.
- Чёрный цвет: практичный, не маркий.
- Уход: стирайте вручную или в стиральной машине (без отбеливателей и кондиционеров).
Технические характеристики
- Тип: салфетка из микрофибры
- Бренд: Fotokvant
- Модель: CLS-01
- Размер: 15 × 15 см
- Цвет: чёрный
- Материал: микрофибра
- Применение: очистка оптики, экранов, пластиковых поверхностей
Как использовать салфетку
- Сухая чистка: аккуратно протрите поверхность сухой салфеткой для удаления пыли.
- Влажная чистка: слегка увлажните салфетку водой или специальной жидкостью для оптики.
- Полировка: протрите поверхность сухой чистой частью салфетки для удаления разводов.
- Стирка: при загрязнении выстирайте салфетку вручную или в стиральной машине (без отбеливателей и кондиционеров).
Преимущества использования
- Бережная очистка: микрофибра не царапает оптические покрытия.
- Экономичность: многоразовое использование.
- Компактность: помещается в любую сумку для фототехники.
- Универсальность: подходит для различных типов поверхностей.
Совместимость с аксессуарами
- Оптика: объективы, фильтры, видоискатели.
- Хрустальные спецэффекты: призмы, кубы, шары
- Экраны: мониторы камер, смартфоны, ноутбуки.
- Другие поверхности: пластиковые и стеклянные детали.
Уход и хранение
- Храните салфетку в чистом сухом месте.
- Стирайте по мере загрязнения вручную или в стиральной машине.
- Не используйте отбеливатели и кондиционеры.
- Не сушите на батарее или в сушильной машине.