images
images
images
images
images
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см
Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см

Fotokvant CLS-01 салфетка из микрофибры черная 15х15 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9999

Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.


Описание

Fotokvant CLS-01 – салфетка из микрофибры для оптики 15×15 см

Fotokvant CLS-01 (артикул NVF-9999) – это многоразовая салфетка из микрофибры для бережной очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер 15×15 см делает её удобной для повседневного использования как в студии, так и на выездных съёмках.

Микрофибра эффективно удаляет пыль, отпечатки пальцев, масляные пятна и другие загрязнения с объективов, фильтров, экранов камер и мониторов, не оставляя ворсинок и разводов. Салфетка многоразовая – её можно стирать вручную или в стиральной машине без использования отбеливателей и кондиционеров.

Назначение и применение

  • Очистка объективов и фильтров: безопасное удаление пыли и отпечатков пальцев.
  • Уход за экранами: для мониторов, дисплеев камер и смартфонов.
  • Чистка оптических поверхностей: для видоискателей, линз биноклей и очков.
  • Студийная и выездная съёмка: всегда под рукой для быстрой очистки.

Ключевые особенности

  • Материал – микрофибра: мягкая, не царапает поверхности.
  • Размер 15×15 см: компактный, удобно хранить в сумке.
  • Многоразовая: выдерживает множество стирок.
  • Не оставляет ворсинок и разводов: идеальна для оптики и экранов.
  • Чёрный цвет: практичный, не маркий.
  • Уход: стирайте вручную или в стиральной машине (без отбеливателей и кондиционеров).

Технические характеристики

  • Тип: салфетка из микрофибры
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: CLS-01
  • Размер: 15 × 15 см
  • Цвет: чёрный
  • Материал: микрофибра
  • Применение: очистка оптики, экранов, пластиковых поверхностей

Как использовать салфетку

  1. Сухая чистка: аккуратно протрите поверхность сухой салфеткой для удаления пыли.
  2. Влажная чистка: слегка увлажните салфетку водой или специальной жидкостью для оптики.
  3. Полировка: протрите поверхность сухой чистой частью салфетки для удаления разводов.
  4. Стирка: при загрязнении выстирайте салфетку вручную или в стиральной машине (без отбеливателей и кондиционеров).

Преимущества использования

  • Бережная очистка: микрофибра не царапает оптические покрытия.
  • Экономичность: многоразовое использование.
  • Компактность: помещается в любую сумку для фототехники.
  • Универсальность: подходит для различных типов поверхностей.

Совместимость с аксессуарами

  • Оптика: объективы, фильтры, видоискатели.
  • Хрустальные спецэффекты: призмы, кубы, шары
  • Экраны: мониторы камер, смартфоны, ноутбуки.
  • Другие поверхности: пластиковые и стеклянные детали.

Уход и хранение

  • Храните салфетку в чистом сухом месте.
  • Стирайте по мере загрязнения вручную или в стиральной машине.
  • Не используйте отбеливатели и кондиционеры.
  • Не сушите на батарее или в сушильной машине.

Комплектация

В стандартную поставку входит салфетка из микрофибры Fotokvant CLS-01 – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Арт. SEV-016
Fujimi FJLP-108 карандаш для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

350 ₽
В корзину
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
Арт. NVF-7904
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo YN308 LED – осветитель кольцевой на 304 светодиода со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.

6 250 ₽
В корзину
Grifon S-101 зонт серебряный 101 см
Арт. FTR-947
Grifon S-101 зонт серебряный 101 см
Наличие
более 10 шт

Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.

690 ₽
В корзину
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
Арт. DAN-4046
QZSD Q222 штатив-трансформер с шаровой головой высотой 159 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

QZSD Q222 Черный штатив с шаровой головой с максимальной высотой 159 см. Компактный штатив-трансформер с шаровой головой. Максимальная высота - 155 см, в сложенном виде - 58 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Вес - 1,53 кг. Материал - алюминий.

6 960 ₽
В корзину
Fotokvant PEN-Dark Blue легкостираемый карандаш для хлопушки синий
Арт. NVF-6847
Fotokvant PEN-Dark Blue легкостираемый карандаш для хлопушки синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PEN-Dark Blue – легкостираемый карандаш для хлопушки синий, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

220 ₽
В корзину

Видео

Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Руи Палья и его стрит-фотографии в стиле португальского фаду
Руи Палья и его стрит-фотографии в стиле португальского фаду
Известные фотографы. Энди Уорхол (©Andy Warhol)
Известные фотографы. Энди Уорхол (©Andy Warhol)
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.