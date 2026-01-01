Fotokvant CAP-67-Nikon крышка для объектива 67 мм

Fotokvant CAP-67-Sony - крышка для объектива диаметром 67 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-67-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 67 мм.
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Fotokvant CAP-67-Sony - крышка для объектива диаметром 67 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
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