Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.
Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.
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Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
П-Фото V-1520-Black – студийный фон 1,5х2 м из нетканого материала черного цвета. Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.
Бумажный фон Savage Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.