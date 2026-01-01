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Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона

Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона

Fotokvant
Артикул: NVF-1059

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

Описание

Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона

Комплектация

  • Кронштейн-крюк для двух фонов – 2 шт.

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