Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, крепящихся внутри фотобокса.

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом. Новая форма фотобокса позволяет сохранить жесткость конструкции в отличие от старых аналогов.



В комплекте поставки шесть фонов (белый, черный, зеленый, красный, синий, желтый) для различных вариантов съемки.

Характеристики: