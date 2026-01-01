Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, крепящихся внутри фотобокса.
В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом. Новая форма фотобокса позволяет сохранить жесткость конструкции в отличие от старых аналогов.
В комплекте поставки шесть фонов (белый, черный, зеленый, красный, синий, желтый) для различных вариантов съемки.
Характеристики:
- материал - акрил и ABS-пластик
- питание - 5В 1A
- цвет - белый
- размер - 22х22х22 см