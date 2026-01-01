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Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами
Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами

Fotokvant BOX-20LED фотобокс 22 см c 2xLED освещением и 6 фонами

Fotokvant
Артикул: DAN-2982

Фотобокс Fotokvant BOX-20LED c двойным LED-освещением и 6 фонами.

Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном. Размер - 22х22х22 см. Вес - 0,25 кг.

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, крепящихся внутри фотобокса. 

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом. Новая форма фотобокса позволяет сохранить жесткость конструкции в отличие от старых аналогов. 

В комплекте поставки шесть фонов (белый, черный, зеленый, красный, синий, желтый) для различных вариантов съемки.

Характеристики:

  • материал - акрил и ABS-пластик
  • питание - 5В 1A
  • цвет - белый
  • размер - 22х22х22 см

Комплектация

  • Фотобокс с освещением.
  • Фоны (красный, белый, зеленый, черный, желтый, синий).
  • Сумка для хранения и переноски.

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