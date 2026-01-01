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-10 %
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм

Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9074

Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.

Описание

Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм

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