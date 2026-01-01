Fotokvant CAP-58-Clean крышка для объектива 58 мм

Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-58-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 58 мм.
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Fotokvant CAP-67-Clean – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр – 67 mm.
Fotokvant FLH-25 – мини-винт 1/4". Используется для крепления фотокамеры на зажим или шнур. Комплектация – 1 шт.
Kupo Umbrella Swivel Bracket w/KS-014R – универсальный шарнирный поворотный адаптер. Используется для крепления зонта. В комплекте поставляются втулки. Вес - 0,45 кг.
Fotokvant PRS-04 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, серебристая.
Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм. Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.
Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
Комплект крышек M42 Fotokvant CAP-M42-Kit для объектива и камеры.
В комплекте: заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений; а также крышка задняя для объектива, предохраняющая оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика черного цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер M42.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.
Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.