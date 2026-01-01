Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель

Phottix M5 LED – компактная светодиодная панель для фото и видео
Phottix M5 LED (артикул NVF-8857) – это компактная светодиодная панель, предназначенная для установки на камеру (накамерный свет) или на штатив. Модель обеспечивает яркий и равномерный свет с цветовой температурой 5500K, что соответствует дневному освещению, и высоким индексом цветопередачи CRI 95, гарантирующим точную передачу цветов. Панель питается от аккумуляторов типа Sony NP-F (F550/F750/F970), что делает её удобной для выездных съёмок. Компактный размер и лёгкий вес позволяют использовать осветитель как в студии, так и на выезде. Благодаря возможности регулировки яркости, вы сможете точно контролировать уровень освещения для любых задач.
Назначение и применение
- Накамерный свет: для съёмки видео, интервью, влогов и стримов.
- Фотосъёмка: как дополнительный источник света для портретов и предметной съёмки.
- Студийная работа: как компактный источник света для небольших проектов.
Ключевые особенности
- Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
- CRI 95: высокая точность цветопередачи.
- Компактный размер: легко помещается в сумочку.
- Регулировка яркости: точная настройка уровня освещения.
- Универсальное крепление: устанавливается на горячий башмак камеры или на штатив.
Технические характеристики
- Тип: светодиодная панель (накамерный свет)
- Бренд: Phottix
- Модель: M5 LED
- Цветовая температура: 6000 K
- Емкость батареи: 3.7 V 500 mAh
- Мощность: 3,5 Вт.
- CRI: 90
- Регулировка яркости: есть
- Максимальная яркость: 440 lux @ 0.5 м.
- Размер 72х41х10.5 мм.
- Крепление: горячий башмак / штативное гнездо 1/4"
- Применение: фото, видео, влоги, стримы
- Вес: 44 г.
Как использовать панель
- Зарядите аккумулятор: подключите осветитель к питанию
- Крепление на камеру: закрепите панель на горячем башмаке камеры.
- Включение: включите панель и отрегулируйте яркость.
- Позиционирование: при необходимости используйте кронштейн для изменения угла.
Преимущества использования
- Компактность: лёгкая и удобная для переноски.
- Высокое качество света: CRI 90 для точной цветопередачи.
- Универсальность: подходит для фото и видео.
Совместимость с аксессуарами
- Кронштейны: поворотные кронштейны для установки на камеру (Fotokvant RFLH-10).