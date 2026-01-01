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-5 %
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель
Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель

Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель

Phottix
Артикул: DAN-7895

Накамерная светодиодная панель Phottix (81401) M5 LED со встроенным аккумулятором. Небольшая, легкая панель-осветитель мощностью 3,5 Вт. Осветитель работает на светодиодах нового поколения и выдает регулируемую цветовую температуру 6000 К (+/_ 500К). Мощность светового потока регулируется ступенчато (5 ступеней). Показатель CRI - 90. Емкость батареи - 3.7 V 500 mAh. Максимальная яркость 440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм. Вес 44 г.

Описание

Phottix M5 LED – компактная светодиодная панель для фото и видео

Phottix M5 LED (артикул NVF-8857) – это компактная светодиодная панель, предназначенная для установки на камеру (накамерный свет) или на штатив. Модель обеспечивает яркий и равномерный свет с цветовой температурой 5500K, что соответствует дневному освещению, и высоким индексом цветопередачи CRI 95, гарантирующим точную передачу цветов. Панель питается от аккумуляторов типа Sony NP-F (F550/F750/F970), что делает её удобной для выездных съёмок. Компактный размер и лёгкий вес позволяют использовать осветитель как в студии, так и на выезде. Благодаря возможности регулировки яркости, вы сможете точно контролировать уровень освещения для любых задач.

Назначение и применение

  • Накамерный свет: для съёмки видео, интервью, влогов и стримов.
  • Фотосъёмка: как дополнительный источник света для портретов и предметной съёмки.
  • Студийная работа: как компактный источник света для небольших проектов.

Ключевые особенности

  • Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.
  • CRI 95: высокая точность цветопередачи.
  • Компактный размер: легко помещается в сумочку.
  • Регулировка яркости: точная настройка уровня освещения.
  • Универсальное крепление: устанавливается на горячий башмак камеры или на штатив.

Технические характеристики

  • Тип: светодиодная панель (накамерный свет)
  • Бренд: Phottix
  • Модель: M5 LED
  • Цветовая температура: 6000 K
  • Емкость батареи: 3.7 V 500 mAh
  • Мощность: 3,5 Вт.
  • CRI: 90
  • Регулировка яркости: есть
  • Максимальная яркость: 440 lux @ 0.5 м.
  • Размер 72х41х10.5 мм.
  • Крепление: горячий башмак / штативное гнездо 1/4"
  • Применение: фото, видео, влоги, стримы
  • Вес: 44 г.

Как использовать панель

  1. Зарядите аккумулятор: подключите осветитель к питанию
  2. Крепление на камеру: закрепите панель на горячем башмаке камеры.
  3. Включение: включите панель и отрегулируйте яркость.
  4. Позиционирование: при необходимости используйте кронштейн для изменения угла.

Преимущества использования

  • Компактность: лёгкая и удобная для переноски.
  • Высокое качество света: CRI 90 для точной цветопередачи.
  • Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами

  • Кронштейны: поворотные кронштейны для установки на камеру (Fotokvant RFLH-10).

Комплектация

  • Светодиодная панель Phottix M5 LED — основной осветитель.
  • Зарядный кабель Micro USB — для зарядки встроенного аккумулятора.
  • Адаптер для холодного башмака — для установки панели на горячий башмак камеры или другой держатель.
  • Клипса для крепления — для установки на ноутбук, планшет или смартфон

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