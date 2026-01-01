Phottix 81401 M5 LED накамерная светодиодная панель

Описание

Phottix M5 LED – компактная светодиодная панель для фото и видео

Phottix M5 LED (артикул NVF-8857) – это компактная светодиодная панель, предназначенная для установки на камеру (накамерный свет) или на штатив. Модель обеспечивает яркий и равномерный свет с цветовой температурой 5500K, что соответствует дневному освещению, и высоким индексом цветопередачи CRI 95, гарантирующим точную передачу цветов. Панель питается от аккумуляторов типа Sony NP-F (F550/F750/F970), что делает её удобной для выездных съёмок. Компактный размер и лёгкий вес позволяют использовать осветитель как в студии, так и на выезде. Благодаря возможности регулировки яркости, вы сможете точно контролировать уровень освещения для любых задач.

Назначение и применение

Накамерный свет: для съёмки видео, интервью, влогов и стримов.

для съёмки видео, интервью, влогов и стримов. Фотосъёмка: как дополнительный источник света для портретов и предметной съёмки.

как дополнительный источник света для портретов и предметной съёмки. Студийная работа: как компактный источник света для небольших проектов.

Ключевые особенности

Цветовая температура 5500K: соответствует дневному свету.

соответствует дневному свету. CRI 95: высокая точность цветопередачи.

высокая точность цветопередачи. Компактный размер: легко помещается в сумочку.

легко помещается в сумочку. Регулировка яркости: точная настройка уровня освещения.

точная настройка уровня освещения. Универсальное крепление: устанавливается на горячий башмак камеры или на штатив.

Технические характеристики

Тип: светодиодная панель (накамерный свет)

светодиодная панель (накамерный свет) Бренд: Phottix

Phottix Модель: M5 LED

M5 LED Цветовая температура: 6000 K

6000 K Емкость батареи: 3.7 V 500 mAh

3.7 V 500 mAh Мощность : 3,5 Вт.

: 3,5 Вт. CRI: 90

90 Регулировка яркости: есть

есть Максимальная яркость: 440 lux @ 0.5 м.

440 lux @ 0.5 м. Размер 72х41х10.5 мм.

72х41х10.5 мм. Крепление: горячий башмак / штативное гнездо 1/4"

горячий башмак / штативное гнездо 1/4" Применение: фото, видео, влоги, стримы

фото, видео, влоги, стримы Вес: 44 г.

Как использовать панель

Зарядите аккумулятор: подключите осветитель к питанию Крепление на камеру: закрепите панель на горячем башмаке камеры. Включение: включите панель и отрегулируйте яркость. Позиционирование: при необходимости используйте кронштейн для изменения угла.

Преимущества использования

Компактность: лёгкая и удобная для переноски.

лёгкая и удобная для переноски. Высокое качество света: CRI 90 для точной цветопередачи.

CRI 90 для точной цветопередачи. Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами