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Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света

Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света

Fotokvant
Артикул: NVF-9345

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


Описание

Fotokvant LS-2100B – лёгкая студийная стойка 210 см с сумкой-чехлом

Fotokvant LS-2100B (артикул NVF-9345) – это лёгкая трёхсекционная студийная стойка для установки осветительного оборудования, фонов, отражателей и других аксессуаров. Благодаря небольшому весу (0,7 кг) и компактному размеру в сложенном состоянии (74 см), стойка идеально подходит для выездных съёмок, домашних студий и работы в ограниченном пространстве.

Стойка оснащена стандартным адаптером 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" для крепления оборудования. Максимальная рабочая высота – 207 см, минимальная – 87 см, что позволяет использовать её для широкого спектра задач – от установки лёгких моноблоков до крепления фонов и зонтов. В комплект входит сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки.

Назначение и применение

  • Установка осветителей: для лёгких LED-панелей, вспышек и моноблоков весом до 2 кг.
  • Крепление фонов: для тканевых и бумажных фонов.
  • Работа с отражателями и зонтами: установка аксессуаров для управления светом.
  • Выездные съёмки: компактный вес и размер.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота – 207 см: удобная рабочая высота.
  • Минимальная высота – 87 см: подходит для съёмки с низких позиций.
  • Лёгкий вес – 0,7 кг: удобно носить с собой.
  • Нагрузка до 2 кг: для лёгкого оборудования.
  • Трёхсекционная конструкция: быстрая установка и компактное хранение.
  • Фиксаторы-клипсы: надёжная фиксация секций.
  • Адаптер 5/8" с резьбой 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.
  • Сумка-чехол в комплекте: удобная транспортировка и хранение.

Технические характеристики

  • Тип: лёгкая студийная стойка
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: LS-2100B
  • Максимальная высота: 207 см
  • Минимальная высота: 87 см
  • Длина в сложенном виде: 74 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметры труб: 20, 23, 27 мм
  • Диаметр ножек: 16 мм
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Вес: 0,7 кг
  • Крепление: адаптер 5/8" с резьбой 1/4"
  • Амортизация: отсутствует
  • Цвет: чёрный
  • Комплектация: стойка, чехол

Как использовать стойку

  1. Разложение: раздвиньте три секции стойки на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами.
  2. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги для устойчивости.
  3. Крепление оборудования: установите аксессуар на адаптер 5/8" с резьбой 1/4".
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
  5. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в комплектный чехол.

Преимущества использования

  • Лёгкость: вес 0,7 кг – удобно для переноски.
  • Компактность: в сложенном виде 74 см – помещается в любую сумку.
  • Универсальность: подходит для осветителей, фонов, отражателей.
  • Чехол в комплекте: защита и удобство транспортировки.

Совместимость с оборудованием

  • Осветители: лёгкие LED-панели, вспышки, моноблоки до 2 кг.
  • Аксессуары: фоны, отражатели, зонты, софтбоксы.
  • Крепления: адаптеры с креплением 5/8".

Комплектация

  • Стойка Fotokvant LS-2100B – 1 шт.
  • Чехол с ремнём для переноски – 1 шт.

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