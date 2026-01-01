Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света

Fotokvant LS-2100B – лёгкая студийная стойка 210 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2100B (артикул NVF-9345) – это лёгкая трёхсекционная студийная стойка для установки осветительного оборудования, фонов, отражателей и других аксессуаров. Благодаря небольшому весу (0,7 кг) и компактному размеру в сложенном состоянии (74 см), стойка идеально подходит для выездных съёмок, домашних студий и работы в ограниченном пространстве.
Стойка оснащена стандартным адаптером 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" для крепления оборудования. Максимальная рабочая высота – 207 см, минимальная – 87 см, что позволяет использовать её для широкого спектра задач – от установки лёгких моноблоков до крепления фонов и зонтов. В комплект входит сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки.
Назначение и применение
- Установка осветителей: для лёгких LED-панелей, вспышек и моноблоков весом до 2 кг.
- Крепление фонов: для тканевых и бумажных фонов.
- Работа с отражателями и зонтами: установка аксессуаров для управления светом.
- Выездные съёмки: компактный вес и размер.
Ключевые особенности
- Максимальная высота – 207 см: удобная рабочая высота.
- Минимальная высота – 87 см: подходит для съёмки с низких позиций.
- Лёгкий вес – 0,7 кг: удобно носить с собой.
- Нагрузка до 2 кг: для лёгкого оборудования.
- Трёхсекционная конструкция: быстрая установка и компактное хранение.
- Фиксаторы-клипсы: надёжная фиксация секций.
- Адаптер 5/8" с резьбой 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.
- Сумка-чехол в комплекте: удобная транспортировка и хранение.
Технические характеристики
- Тип: лёгкая студийная стойка
- Бренд: Fotokvant
- Модель: LS-2100B
- Максимальная высота: 207 см
- Минимальная высота: 87 см
- Длина в сложенном виде: 74 см
- Количество секций: 3
- Диаметры труб: 20, 23, 27 мм
- Диаметр ножек: 16 мм
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Вес: 0,7 кг
- Крепление: адаптер 5/8" с резьбой 1/4"
- Амортизация: отсутствует
- Цвет: чёрный
- Комплектация: стойка, чехол
Как использовать стойку
- Разложение: раздвиньте три секции стойки на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами.
- Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги для устойчивости.
- Крепление оборудования: установите аксессуар на адаптер 5/8" с резьбой 1/4".
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки.
- Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в комплектный чехол.
Преимущества использования
- Лёгкость: вес 0,7 кг – удобно для переноски.
- Компактность: в сложенном виде 74 см – помещается в любую сумку.
- Универсальность: подходит для осветителей, фонов, отражателей.
- Чехол в комплекте: защита и удобство транспортировки.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: лёгкие LED-панели, вспышки, моноблоки до 2 кг.
- Аксессуары: фоны, отражатели, зонты, софтбоксы.
- Крепления: адаптеры с креплением 5/8".