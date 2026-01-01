Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света

Описание

Fotokvant LS-2100B – лёгкая студийная стойка 210 см с сумкой-чехлом

Fotokvant LS-2100B (артикул NVF-9345) – это лёгкая трёхсекционная студийная стойка для установки осветительного оборудования, фонов, отражателей и других аксессуаров. Благодаря небольшому весу (0,7 кг) и компактному размеру в сложенном состоянии (74 см), стойка идеально подходит для выездных съёмок, домашних студий и работы в ограниченном пространстве.

Стойка оснащена стандартным адаптером 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" для крепления оборудования. Максимальная рабочая высота – 207 см, минимальная – 87 см, что позволяет использовать её для широкого спектра задач – от установки лёгких моноблоков до крепления фонов и зонтов. В комплект входит сумка-чехол для удобного хранения и транспортировки.

Назначение и применение

Установка осветителей: для лёгких LED-панелей, вспышек и моноблоков весом до 2 кг.

для лёгких LED-панелей, вспышек и моноблоков весом до 2 кг. Крепление фонов: для тканевых и бумажных фонов.

для тканевых и бумажных фонов. Работа с отражателями и зонтами: установка аксессуаров для управления светом.

установка аксессуаров для управления светом. Выездные съёмки: компактный вес и размер.

Ключевые особенности

Максимальная высота – 207 см: удобная рабочая высота.

удобная рабочая высота. Минимальная высота – 87 см: подходит для съёмки с низких позиций.

подходит для съёмки с низких позиций. Лёгкий вес – 0,7 кг: удобно носить с собой.

удобно носить с собой. Нагрузка до 2 кг: для лёгкого оборудования.

для лёгкого оборудования. Трёхсекционная конструкция: быстрая установка и компактное хранение.

быстрая установка и компактное хранение. Фиксаторы-клипсы: надёжная фиксация секций.

надёжная фиксация секций. Адаптер 5/8" с резьбой 1/4": совместимость с большинством аксессуаров.

совместимость с большинством аксессуаров. Сумка-чехол в комплекте: удобная транспортировка и хранение.

Технические характеристики

Тип: лёгкая студийная стойка

лёгкая студийная стойка Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: LS-2100B

LS-2100B Максимальная высота: 207 см

207 см Минимальная высота: 87 см

87 см Длина в сложенном виде: 74 см

74 см Количество секций: 3

3 Диаметры труб: 20, 23, 27 мм

20, 23, 27 мм Диаметр ножек: 16 мм

16 мм Максимальная нагрузка: 2 кг

2 кг Вес: 0,7 кг

0,7 кг Крепление: адаптер 5/8" с резьбой 1/4"

адаптер 5/8" с резьбой 1/4" Амортизация: отсутствует

отсутствует Цвет: чёрный

чёрный Комплектация: стойка, чехол

Как использовать стойку

Разложение: раздвиньте три секции стойки на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами. Установка: разместите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги для устойчивости. Крепление оборудования: установите аксессуар на адаптер 5/8" с резьбой 1/4". Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и положение стойки. Сложение: после съёмки разберите стойку и поместите в комплектный чехол.

Преимущества использования

Лёгкость: вес 0,7 кг – удобно для переноски.

вес 0,7 кг – удобно для переноски. Компактность: в сложенном виде 74 см – помещается в любую сумку.

в сложенном виде 74 см – помещается в любую сумку. Универсальность: подходит для осветителей, фонов, отражателей.

подходит для осветителей, фонов, отражателей. Чехол в комплекте: защита и удобство транспортировки.

Совместимость с оборудованием