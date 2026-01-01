Falcon Eyes BloggerKit 06 mic комплект оборудования для видеосъемки

Описание

Комплект предназначен для быстрой организации видеосъёмки с помощью камеры смартфона. В комплект входит все необходимое оборудование для получения качественного видео и аудиоконтента. Настольный штатив с держателем для смартфона предотвращает «шевеление» кадра. Светодиодный осветитель с регулируемой яркостью и световым потоком сбалансированного белого цвета помогает снимать яркую и контрастную картинку в естественных цветах. Микрофон с держателем и ветрозащитными насадками повышает качество записываемого звука. Селфи-кнопка дает возможность дистанционно управлять камерой смартфона по Bluetooth.

Камеру телефона можно установить для вертикальной и горизонтальной съемки.

Настольный штатив изготовлен из прочного ABS пластика и укомплектован надежной металлической шаровой головкой, позволяющей установить оборудование под наклоном. Оборудование, вращается вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90° вперед.

В сложенном виде штатив длиной 210 мм удобно использовать как монопод, с закрепленным на нем комплектным оборудованием.

Регулируемый держатель для установки смартфона на штатив вмещает мобильные устройства шириной от 58 мм до 87 мм.

Световая панель накамерного осветителя состоит из 49 ярких светодиодов выдающих световой поток без мерцания с цветовой температурой 5500К ±200К.

Встроенный несъемный матовый рассеиватель смягчает световой поток, благодаря создается ровное бестеневое освещение.

Яркость осветителя регулируется при помощи бесступенчатого диммера-регулятора от 0% до 100%, цветовая температура и CRI остаются при этом неизменными.

Осветитель питается от 2 батарей типа АА (в комплект не входят).

Частотная характеристика накамерного микрофона оптимизирована для использования во время видеозаписи интервью, репортажей, мастер-классов с синхронной записью звука.

В комплект входит две ветрозащиты (паролоновая и меховая), которые гасят низкочастотные звуки и позволяют производить видеосъемку с записью звука как в помещении, так и на улице.

Металлический кронштейн, входящий в комплект, закрепляется на настольном штативе при помощи гнездового отверстия 1/4.

Накамерный осветитель и микрофон устанавливаются на кронштейне в крепления типа «башмак». Держатель смартфона крепится на винт 1/4.

Кронштейн имеет удобный рифленый хват для переноски и перестановки комплекта.

Селфи-кнопка для управления камерой смартфона подсоединяется к мобильному устройству дистанционно по протоколу Bluetooth. Нажатие кнопки запускает срабатывание фотокамеры и начала (окончания) записи видео.

Пульт питается от батареи типа CR2032 (в комплект не входит).

Селфи-кнопка совместима с большинством устройств Apple iPhone, iPad и Android, оснащённых bluetooth-протоколом.



Накамерный светодиодный осветитель - мощность 5.5Вт. Количество светодиодов - 49 шт. Настройка яркости - 0…100%. Угол раскрытия луча 60°. Цветовая температура - 5500К ±200КCRI≥90. Питание батарея - тип АА 2. Крепление - башмак. Размер осветителя - 66х80х31 мм. Вес осветителя - 110г.

Накамерный микрофон диапазон частот - 100 … 16000Гц. Выходной импеданс 1-2.2 КОм. Чувствительность-42 дБ +/-3 дБ. Отношение сигнал / шум110 дБ.

Ветрамеховая ветрозащита, поролоновая ветрозащита.

Держатель-адаптер на башмак камеры. Крепежное отверстие адаптера1/4.

Размер микрофона - 22х87 мм. Вес микрофона 20 г.

Настольный штатив. Максимальная нагрузка 1кг. Максимальная высота 16см. Длина в сложенном виде 21см.

Тип головки - шаровая, съемная (1/4). Угол наклона головы+45°/ -90°(паз). Размер площадки 30 мм. Материал ABS-пластик/металл.

Вес штатива с головкой 160 г.

Держатель смартфона. Для смартфонов шириной 58 … 87мм. Отверстия 1/4 (2 шт). Размер держателя смартфона74х35х25 мм. Вес держателя смартфона 30 г.

Кронштейн. Адаптеры башмак (2 шт), винт 1/4, резьба 1/4. Размер кронштейна 200х100х35 мм. Вес кронштейна130 г.

Селфи-кнопка для управления камерой. Дистанционное управление Bluetooth. Питание батарея тип CR2032.

Размер упаковки265х215х55 мм. Вес с упаковкой 630 г.