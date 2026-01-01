Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта

Технические характеристики стойки:
- минимальная рабочая высота 84 см
- максимальная рабочая высота 203 см
- в сложенном состоянии 74 см
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- диаметр ножек 16 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес - 1,2 кг
- максимальная нагрузка - 5 кг
Поворотный адаптер предназначен для монтажа осветительного оборудования и зонтов со стандартными резьбовыми креплениями 1/4", 3/8", 5/8" и креплением горячий башмак. Регулируемый угол наклона - 180 градусов. Адаптер изготовлен из алюминиевого сплава и металла. Размер - 10,5х7х3 см. Вес - 147 г.
Внимание! Горячий башмак не подходит для Sony и Minolta.