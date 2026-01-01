Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта

Описание

Технические характеристики стойки:

минимальная рабочая высота 84 см

максимальная рабочая высота 203 см

в сложенном состоянии 74 см

стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм

диаметр ножек 16 мм

стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма

вес - 1,2 кг

максимальная нагрузка - 5 кг

Поворотный адаптер предназначен для монтажа осветительного оборудования и зонтов со стандартными резьбовыми креплениями 1/4", 3/8", 5/8" и креплением горячий башмак. Регулируемый угол наклона - 180 градусов. Адаптер изготовлен из алюминиевого сплава и металла. Размер - 10,5х7х3 см. Вес - 147 г.

Внимание! Горячий башмак не подходит для Sony и Minolta.







