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Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта
Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта

Fotokvant LS-2101B KIT стойка с креплением для вспышки и зонта

Fotokvant
Артикул: DAN-4007

Стойка Fotokvant LS-2101B с креплением для вспышки и зонта.

Трехколенная легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100B без амортизации с сумкой-чехлом идет в комплекте с креплением Fotokvant RFLH-06 для вспышки и зонта. Стойка оснащена фиксаторами-клипсами. Минимальная рабочая высота 84 см, максимальная рабочая высота 203 см, в сложенном состоянии 74 см. Цвет - черный. 

Описание

Технические характеристики стойки:

  • минимальная рабочая высота 84 см
  • максимальная рабочая высота 203 см
  • в сложенном состоянии 74 см
  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • диаметр ножек 16 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес - 1,2 кг
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Поворотный адаптер предназначен для монтажа осветительного оборудования и зонтов со стандартными резьбовыми креплениями 1/4", 3/8", 5/8" и креплением горячий башмак. Регулируемый угол наклона - 180 градусов. Адаптер изготовлен из алюминиевого сплава и металла. Размер - 10,5х7х3 см. Вес - 147 г.  

Внимание! Горячий башмак не подходит для Sony и Minolta.



Комплектация

  • Стойка.
  • Чехол с ремнем.
  • Поворотный адаптер.

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