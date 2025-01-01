images
Falcon Eyes CL-35H струбцина с крюком для противовеса

Falcon Eyes
Артикул: VBR-123

Falcon Eyes CL-35H - струбцина с крюком для противовеса .

Зажим-крюк в первую очередь предназначен для установки груза на штангу журавля. Вес - 350 грамм.

