Falcon Eyes CL-35F - зажим "мама" 16 мм для студийных адаптеров.
Вес - 250 грамм.
Falcon Eyes CL-35H - струбцина с крюком для противовеса .
Зажим-крюк в первую очередь предназначен для установки груза на штангу журавля. Вес - 350 грамм.
Kupo KS062 16 mm Socket w/3/8" Thread – переходник-фиксатор для стойки 5/8 дюйма (16 мм), предназначенный для установки оборудования и аксессуаров с резьбой 3/8 дюйма. Позволяет установить на студийную стойку штативную голову или другое оборудование.
Фолиевый фильтр Marine Blue 131 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Chris James Old Steel Blue (Rosco 069) 725 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Цвет – стальной синий.
Chris James Loving Amber 176 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цвет – лососевый. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RFLH-04 – трехколенный кронштейн с держателем для зонта.
Кронштейн-адаптер позволяет установить на стойку фотовспышку и зонт. Изгибая сегменты кронштейна можно выставить оптимальный для подсветки угол наклона.
Kupo KCP662B MINI SUPER VISER CLAMP W/BABY STUD - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим мини изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 51 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Falcon Eyes CLD-20 - зажим шарнирный для фотозонта. Универсальный кронштейн для установки фотозонта с осветителем на любые стойки со стандартным пальцем 5/8" или винтовыми креплениями 1/4" и 3/8". Зажим изготовлен из анодированного алюминия.
Пузырьковый уровень Fotokvant FLH-60 для оборудования.
Пластиковый пузырьковый уровень диаметром 14 мм и высотой 8 мм.
Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.
