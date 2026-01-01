Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon.

Описание

Добавлена возможность быстрого переключения между ручным режимом и автоматическим TTL режимом. V860III обеспечивает невероятно удобный процесс съемки.

Модернизированный литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает короткое время перезарядки 1,5 секунды и 480 импульсов на полной мощности, что позволит вам поймать ценный кадр и сэкономить время на замене аккумулятора.

Угол освещения вспышки можно регулировать в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, что позволит эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимаете ли вы широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или снимаете издалека портрет, V860III будет естественным образом освещать объект.

Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0 до 330 и по вертикали от -7 до 120 градусов.

Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4G X, вспышка V860III может управлять несколькими источниками освещения. При использовании вне камеры, V860III также совместима с пультами-радиосинхронизаторами системы Godox X, такими как X1, X2 и т.д.