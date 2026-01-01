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Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon

Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon

Godox
Артикул: DAN-9148

Godox Ving V860IIIN TTL вспышка накамерная для Nikon.

Дополнительный источник постоянного света может использоваться для видеосъемки или как вспомогательный источник для подсветки теней при портретной съемке. Благодаря 10-ступенчатой регулировке яркости светодиодная лампа также дает дополнительные возможности для различных техник освещения.

Описание

Добавлена возможность быстрого переключения между ручным режимом и автоматическим TTL режимом. V860III обеспечивает невероятно удобный процесс съемки.
Модернизированный литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает короткое время перезарядки 1,5 секунды и 480 импульсов на полной мощности, что позволит вам поймать ценный кадр и сэкономить время на замене аккумулятора.
Угол освещения вспышки можно регулировать в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную, что позволит эффективно распределить световой поток и избежать затемнения периферийных областей кадра. Независимо от того, снимаете ли вы широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или снимаете издалека портрет, V860III будет естественным образом освещать объект.
Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0 до 330 и по вертикали от -7 до 120 градусов.
Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4G X, вспышка V860III может управлять несколькими источниками освещения. При использовании вне камеры, V860III также совместима с пультами-радиосинхронизаторами системы Godox X, такими как X1, X2 и т.д.

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