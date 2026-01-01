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-10 %
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом

Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом

Fotokvant
Артикул: NVF-1433

Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.

Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.

Описание

Кинохлопушка — это классический киношный реквизит, который используется не только для эффектного начала съемок, но и для строгой технической задачи. Верхняя часть хлопушки сделана из березовой фанеры (акустически нейтральная, дает «сухой» хлопок без эха). С обеих сторон бруски прикреплены металлическими пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Надписи наносятся легкостираемым маркером для белых досок. Хлопушку следует использовать с маркерами Фотоквант. При использовании маркеров других фирм и при стирании написанного химическими средствами, может быть повреждено основное покрытие и, как следствие, фабричные надписи на самой хлопушке.

Характеристики:

  • высота, см – 26
  • ширина, см – 30
  • материал – дерево/акрил

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