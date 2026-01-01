Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом

Кинохлопушка — это классический киношный реквизит, который используется не только для эффектного начала съемок, но и для строгой технической задачи. Верхняя часть хлопушки сделана из березовой фанеры (акустически нейтральная, дает «сухой» хлопок без эха). С обеих сторон бруски прикреплены металлическими пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.
Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.
Надписи наносятся легкостираемым маркером для белых досок. Хлопушку следует использовать с маркерами Фотоквант. При использовании маркеров других фирм и при стирании написанного химическими средствами, может быть повреждено основное покрытие и, как следствие, фабричные надписи на самой хлопушке.
Характеристики:
- высота, см – 26
- ширина, см – 30
- материал – дерево/акрил