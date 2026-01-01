images
images
images
-10 %
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный
Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный

Vibrantone VBRT2126 Sky 26 фон бумажный 2,1x6м цвет небесный

Vibrantone
Артикул: DAN-5755

Фон бумажный Vibrantone VBRT2126 Sky 26, размер - 2,1x6 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Для установки рекомендуются следующие системы установки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Vibrantone VBRT2115 Abricot 15 фон бумажный 2,1x6м цвет абрикосовый
Vibrantone VBRT2115 Abricot 15 фон бумажный 2,1x6м цвет абрикосовый
Арт. DAN-7104
Vibrantone VBRT2115 Abricot 15 фон бумажный 2,1x6м цвет абрикосовый
Наличие
более 10 шт

Vibrantone VBRT2115 Abricot 15, размер - 2,1x6 м, цвет - абрикосовый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.

3 120 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2123 Rose 23 фон бумажный 2,1x6м цвет розовый
Арт. DAN-5753
Vibrantone VBRT2123 Rose 23 фон бумажный 2,1x6м цвет розовый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2123 Rose 23, размер - 2,1x6 м, цвет - розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Арт. DAN-5754
Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25 фон бумажный 2,1x6м цвет зеленый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2125 Greenscreen 25, размер - 2,1x6 м, цвет - зеленый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


3 120 ₽
В корзину
Shesha BW-2750 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х5
Арт. NVF-8183
Shesha BW-2750 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х5
Временно нет в наличии

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х5. Вес - 8,0 кг.

13 650 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2118 Cream 18 фон бумажный 2,1x6м цвет кремовый
Арт. DAN-5749
Vibrantone VBRT2118 Cream 18 фон бумажный 2,1x6м цвет кремовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2118 Cream 18, размер - 2,1x6 м, цвет - кремовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2110 Black 10 фон бумажный 2,1x6м цвет черный
Арт. DAN-5741
Vibrantone VBRT2110 Black 10 фон бумажный 2,1x6м цвет черный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2110 Black 10, размер - 2,1x6 м, цвет - черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


-10 %3 120 ₽
2 800 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.