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Vibrantone VBRT2112 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x6м цвет солнечный
Vibrantone VBRT2112 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x6м цвет солнечный
Vibrantone VBRT2112 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x6м цвет солнечный

Vibrantone VBRT2112 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x6м цвет солнечный

Vibrantone
Артикул: DAN-5746

Фон бумажный Vibrantone VBRT2112 Sunflower 12, размер - 2,1x6 м, цвет - солнечный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Для установки фотофона рекомендуются следующие системы:

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