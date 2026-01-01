Raylab 021 Leaf фон бумажный 2.72x11 м хаки

Бумажный фон Raylab 021 Leaf (хаки, 2.72×11 м)
Raylab 021 Leaf — это профессиональный бумажный фон для фото- и видеосъемки. Он имеет размер 2,72×11 метров и выполнен в спокойном, природном оттенке хаки, который напоминает цвет сухой листвы или военной формы. Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает равномерное освещение и отсутствие отражений.
Для чего используется
Этот фон является универсальным инструментом для создания стильных, сдержанных кадров. Он идеально подходит для:
- Портретной съемки: Создает нейтральный, природный фон, который хорошо сочетается с различными цветами одежды и тонами кожи.
- Фэшн- и предметной фотографии: Спокойный, "землистый" оттенок выгодно подчеркивает яркие аксессуары и текстуры.
- Студийной работы: Используется для создания атмосферных, "природных" сцен.
- Видеосъемки интервью и презентаций: Обеспечивает профессиональный, ненавязчивый фон.
Что можно снимать на оливковом фоне
Благодаря своей нейтральности и глубокому, но спокойному тону, этот фон подходит для:
- Портретная съемка: Идеально подходит для создания как классических, так и креативных портретов. Он хорошо смотрится с разными типажами и не отвлекает внимание от человека .
- Предметная и коммерческая съемка: Оливковый фон — частый выбор для съемки товаров для маркетплейсов, брендовых сайтов и каталогов. Он придает продукту "дорогой" и продуманный вид, особенно для товаров в стиле "минимализм" или "натуральный" .
- Фэшн- и видео-съемка: Этот цвет считается модным "must-have" для придания съемкам особого, завершенного стиля. Он отлично работает как фон для модных луков и видео-контента .
- Творческие и дизайн-проекты: Фон подходит не только для фотографии, но и для различных арт- и крафт-проектов, где требуется чистая, однотонная поверхность .
С чем сочетается оливковый фон: цветовые решения
Оливковый цвет отлично сочетается с очень широкой палитрой. Это позволяет легко адаптировать фон под нужное настроение. Вот несколько удачных вариантов:
- С белым и бежевым: Классическое и беспроигрышное сочетание. Белый освежает и делает картинку более воздушной, а бежевый подчеркивает природную теплоту оливкового. Идеально для светлых, чистых образов .
- С серым: Создает современный, сдержанный и минималистичный образ. Эта пара подходит для проектов, где важна концентрация и отсутствие визуального шума .
- С коричневым и деревом: Гармоничное природное сочетание. Древесные тона подчеркивают глубину оливкового, создавая цельный и экологичный визуальный ряд .
- С оранжевым (терракотовым, горчичным): Более смелое и динамичное сочетание. Теплые, насыщенные акценты делают композицию ярче, но не перегружают её, если использовать их дозированно .
- С розовым: Неожиданный, но очень популярный тренд. Приглушенный, пудровый розовый в паре с оливковым создает атмосферу уюта и выглядит современно .
В целом, оливковый фон — это отличная инвестиция для фотостудии, так как он подходит под множество задач и легко комбинируется с разными цветами и стилями .
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).