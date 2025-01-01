images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы
Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы

Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы

Fotokvant
Артикул: MTG-1652

Fotokvant BGP-2711-10 Leaf фон бумажный 2.72х11 м цвет листвы.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-10 размером 2,72х11 м цвет - зеленый хаки. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-20 %
Godox SA-11C для S30 набор цветных фильтров
Godox SA-11C для S30 набор цветных фильтров
Godox SA-11C для S30 набор цветных фильтров
Арт. DAN-6853
Godox SA-11C для S30 набор цветных фильтров
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Набор цветных фильтров Godox SA-11C для S30.

Набор из 30 гелевых фильтров, 15 цветов (по два фильтра каждого цвета), для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Размеры - 78х78 мм. 

-20 %2 390 ₽
1 910 ₽
В корзину
Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м
Арт. DAN-9956
Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м.

 Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 120 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-101 Mustard Green фон бумажный 2.72х11 м горчично-зеленый
Fotokvant BGP-2711-101 Mustard Green фон бумажный 2.72х11 м горчично-зеленый
Fotokvant BGP-2711-101 Mustard Green фон бумажный 2.72х11 м горчично-зеленый
Арт. MTG-1653
Fotokvant BGP-2711-101 Mustard Green фон бумажный 2.72х11 м горчично-зеленый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-101 Mustard Green фон бумажный 2.72х11 м горчично-зеленый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-101 размером 2,72х11 м цвет - желто-зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-12 Deep Green фон бумажный 2.72х11 м темно-зеленый
Fotokvant BGP-2711-12 Deep Green фон бумажный 2.72х11 м темно-зеленый
Fotokvant BGP-2711-12 Deep Green фон бумажный 2.72х11 м темно-зеленый
Арт. MTG-1659
Fotokvant BGP-2711-12 Deep Green фон бумажный 2.72х11 м темно-зеленый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-12 Deep Green фон бумажный 2.72х11 м темно-зеленый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-12 размером 2,72х11 м цвет - темно-зеленый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Арт. MTG-1665
Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-167 Mugwort фон бумажный 2.72х11 м цвет полыни.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-167 размером 2,72х11 м цвет - полыни. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Арт. MTG-1677
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 6 ч

Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-8.24 %5 340 ₽
4 900 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Арт. MTG-1685
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-33 размером 2,72х11 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину

Видео

Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Перекладина Fotokvant V-18 для установки фона или отражателя. Обзор
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера