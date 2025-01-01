images
Godox FT-GS лампа импульсная для серии GS

Godox FT-GS лампа импульсная для серии GS

Godox
Артикул: MTG-1847

Godox FT-GS лампа импульсная для серии GS. 

Лампа импульсная Godox FT-GS для вспышек GS200II, GS300II, Godox GS400II.

Мощность лампы – 400 Вт·с.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

