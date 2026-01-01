FST 1021 Deciduous фон бумажный лиственный 2,72х11 м

Арт. DAN-7568

до конца распродажи 8 дн, 19 ч

Фон бумажный Raylab 002 Purple фон бумажный 2.72x11 м фиолетовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.