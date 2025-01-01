Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.

Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:

Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м

Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:

Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона

Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.





