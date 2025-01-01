images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро
Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро

Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро

Fotokvant
Артикул: MTG-1698

Fotokvant BGP-2711-61 Blue Lake фон бумажный 2.72х11 м голубое озеро.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-61 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST 1021 Deciduous фон бумажный лиственный 2,72х11 м
Арт. DAN-8450
FST 1021 Deciduous фон бумажный лиственный 2,72х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST 1021 DECIDUOUS – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

5 990 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1066 Background paper 66 Wheat бумажный фон бежевый 2,72x10 м
Арт. MTG-0838
E-IMAGE EISBP1066 Background paper 66 Wheat бумажный фон бежевый 2,72x10 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 66 Wheat бумажный фон бежевый 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Арт. MTG-1382
Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Paralite EZ-PRO 150 октобокс 16-спицевый 150 см легкосборный. 

Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 150 см. Байонет Bowens. 

17 530 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Арт. MTG-1405
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-54 размером 2,72х11 м цвет - зеленый. Данный цвет чаще всего используется в качестве хромакея. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-19 %
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Арт. MTG-1671
Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant BGP-2710-18 Bull фон бумажный 2.72х10 м цвет буйволовой кожи.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2710-18 размером 2,72х10 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-18.54 %5 340 ₽
4 350 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Арт. MTG-1646
Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн

Fotokvant BGP-2711-56 Scarlet фон бумажный 2.72х11 м скарлет.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-56 размером 2,72х11 м цвет - красный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

-5 %5 650 ₽
5 360 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Арт. MTG-1697
Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-59 Lite Blue фон бумажный 2.72х11 м классический голубой.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-59 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Арт. MTG-1705
Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2710-68 Deep Purple фон бумажный 2.72х10 м насыщенный пурпурный.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2710-68 размером 2,72х10 м цвет - пурпурный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Арт. OLE-4216
Falcon Eyes B-017Kit система установки фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Алюминиевая система установки фотофона типа ворота. В комплекте 2 телескопические стойки, телескопическая перекладина, 4 зажима-клипсы и сумка. Максимальная высота - 2,6 м, максимальная ширина - 3 м, максимальная распределенная нагрузка 5-7 кг. Подойдет для тканевых и рулонных фотофонов шириной до 3 м. 

-15 %4 790 ₽
4 070 ₽
В корзину

Видео

Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера