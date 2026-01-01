Fotokvant BGP-2111-200 фон бумажный 2.1х11 м темно-серый Carbon Grey.

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Цвет приближен к NCS S 8000-N.
Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-8– легкий карбоновый штатив для камер весом до 8 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной всего 340 мм.