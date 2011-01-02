Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый

Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White – супер-белый бумажный фон 2.1×11 м
Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White – это самый популярный и востребованный бумажный фон среди профессиональных студийных фотографов. Супер-белый цвет (Arctic White) делает его абсолютно универсальным инструментом, подходящим для любых съёмочных задач – от классических портретов до высококонтрастной предметной съёмки.
Белый фон – это золотой стандарт для маркетплейсов и интернет-магазинов, поскольку большинство торговых площадок (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) требуют именно белый фон для карточек товаров. Покупатели подсознательно воспринимают товары на белом фоне как более качественные, чистые и дорогие – это подтверждают многочисленные исследования в области визуального мерчендайзинга. Белый фон не отвлекает внимание от продукта, создаёт ощущение стерильности и премиальности, что напрямую влияет на доверие и конверсию продаж.
Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света. Благодаря плотности 160 г/м² и весу 6 кг, рулон хорошо держит форму, не просвечивает и обеспечивает чистый, однородный фон без дефектов.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий.
- Предметная съёмка для маркетплейсов: идеальный фон для фотографирования товаров – белый цвет максимально соответствует требованиям Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет.
- Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.
- Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.
Ключевые особенности
- Размер 2.1×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
- Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
- Цвет Arctic White (супер-белый): максимально нейтральный, универсальный оттенок для любых съёмочных задач.
- Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.
- Восприятие товара: белый фон создаёт ощущение качества, чистоты и премиальности, повышая доверие покупателей.
- Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
- Вес около 4 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.
Технические характеристики
- Тип: бумажный студийный фон
- Бренд: Fotokvant
- Цвет: Arctic White (супер-белый)
- Размер: 2.1 × 11 м
- Плотность: 160 г/м²
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Вес: около 4 кг
- Поверхность: гладкая, небликующая
- Назначение: портретная, предметная (маркетплейсы), рекламная съёмка
Почему белый фон – выбор профессионалов
- Универсальность: белый фон подходит для 95% съёмочных задач – от одежды до ювелирных изделий.
- Требования маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и другие площадки требуют белый фон для качественных карточек товаров.
- Восприятие качества: покупатели подсознательно воспринимают товары на белом фоне как более чистые, качественные и дорогие.
- Простота обработки: белый фон легко вырезается в Photoshop (в отличие от неоднородных или цветных фонов).
- Нейтральность: белый не искажает цвет товара и не отвлекает внимание от объекта.
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м.
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
- Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
- Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
- Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).