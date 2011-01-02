Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый

Описание

Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White – супер-белый бумажный фон 2.1×11 м

Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White – это самый популярный и востребованный бумажный фон среди профессиональных студийных фотографов. Супер-белый цвет (Arctic White) делает его абсолютно универсальным инструментом, подходящим для любых съёмочных задач – от классических портретов до высококонтрастной предметной съёмки.

Белый фон – это золотой стандарт для маркетплейсов и интернет-магазинов, поскольку большинство торговых площадок (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет) требуют именно белый фон для карточек товаров. Покупатели подсознательно воспринимают товары на белом фоне как более качественные, чистые и дорогие – это подтверждают многочисленные исследования в области визуального мерчендайзинга. Белый фон не отвлекает внимание от продукта, создаёт ощущение стерильности и премиальности, что напрямую влияет на доверие и конверсию продаж.

Бумага имеет качественную гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света. Благодаря плотности 160 г/м² и весу 6 кг, рулон хорошо держит форму, не просвечивает и обеспечивает чистый, однородный фон без дефектов.

Назначение и применение

Портретная съёмка: создание чистого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий.

создание чистого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий. Предметная съёмка для маркетплейсов: идеальный фон для фотографирования товаров – белый цвет максимально соответствует требованиям Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет.

идеальный фон для фотографирования товаров – белый цвет максимально соответствует требованиям Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет. Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.

универсальный фон для профессиональных и любительских студий. Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

Размер 2.1×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.

достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения. Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.

равномерное распределение света, минимум бликов и отражений. Цвет Arctic White (супер-белый): максимально нейтральный, универсальный оттенок для любых съёмочных задач.

максимально нейтральный, универсальный оттенок для любых съёмочных задач. Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.

прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму. Восприятие товара: белый фон создаёт ощущение качества, чистоты и премиальности, повышая доверие покупателей.

белый фон создаёт ощущение качества, чистоты и премиальности, повышая доверие покупателей. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений. Вес около 4 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.

Технические характеристики

Тип: бумажный студийный фон

бумажный студийный фон Бренд: Fotokvant

Fotokvant Цвет: Arctic White (супер-белый)

Arctic White (супер-белый) Размер: 2.1 × 11 м

2.1 × 11 м Плотность: 160 г/м²

160 г/м² Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Вес: около 4 кг

около 4 кг Поверхность: гладкая, небликующая

гладкая, небликующая Назначение: портретная, предметная (маркетплейсы), рекламная съёмка

Почему белый фон – выбор профессионалов

Универсальность: белый фон подходит для 95% съёмочных задач – от одежды до ювелирных изделий.

белый фон подходит для 95% съёмочных задач – от одежды до ювелирных изделий. Требования маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и другие площадки требуют белый фон для качественных карточек товаров.

Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и другие площадки требуют белый фон для качественных карточек товаров. Восприятие качества: покупатели подсознательно воспринимают товары на белом фоне как более чистые, качественные и дорогие.

покупатели подсознательно воспринимают товары на белом фоне как более чистые, качественные и дорогие. Простота обработки: белый фон легко вырезается в Photoshop (в отличие от неоднородных или цветных фонов).

белый фон легко вырезается в Photoshop (в отличие от неоднородных или цветных фонов). Нейтральность: белый не искажает цвет товара и не отвлекает внимание от объекта.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение