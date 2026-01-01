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-10 %
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив

Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8841

Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-8– легкий карбоновый штатив для камер весом до 8 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной всего 340 мм.

Описание

В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях. Мягкие накладки, расположенные на каждой ноге, позволят комфортно работать даже в холодное время года. Штатив поставляется в комплекте с сумкой с наплечным ремнем, сумка изготовлена из плотного водоотталкивающего материала, который защищает штатив от случайных повреждений.

  • Характеристики:
  • Максимальная нагрузка - 8кг
  • Максимальная нагрузка - 8кг
  • Максимальная высота - 1443 мм
  • Минимальная высота - 335 мм
  • Длина в сложенном виде - 335 мм
  • Количество секций ног - 5
  • Тип фиксации ног цанговый
  • Диаметр трубок ног - 22/19/16/13/10 мм
  • Центральная колонна есть, съемная, 2-секционная, Ø22/19 мм
  • Винт для установки головки - 1/4", 3/8" (реверсивный)
  • Диаметр основания - 37 мм
  • Тип головки шаровая
  • Диаметр шара - 25 мм
  • Независимая ручка горизонтального панорамирования есть
  • Угол наклона головки - +40°/ -90° паз
  • Винт для установки камеры - 1/4"
  • Быстросъемная площадка есть
  • Размер площадки - 42х35 мм
  • Диапазон перемещения площадки - 4 мм
  • Пузырьковый уровень на головке
  • Материал штатива карбон
  • Материал головки алюминиевый сплав
  • Температурный диапазон от - -20°C до +40°C
  • Вес штатива с головкой - 1.0 кг
  • Вес штатива в чехле - 1.15 кг
  • Вес в упаковке - 1.3 кг
  • Размер упаковки - 360х95х95 мм

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-12
  • Чехол для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации

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