Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8 штатив

В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях. Мягкие накладки, расположенные на каждой ноге, позволят комфортно работать даже в холодное время года. Штатив поставляется в комплекте с сумкой с наплечным ремнем, сумка изготовлена из плотного водоотталкивающего материала, который защищает штатив от случайных повреждений.
- Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 8кг
- Максимальная нагрузка - 8кг
- Максимальная высота - 1443 мм
- Минимальная высота - 335 мм
- Длина в сложенном виде - 335 мм
- Количество секций ног - 5
- Тип фиксации ног цанговый
- Диаметр трубок ног - 22/19/16/13/10 мм
- Центральная колонна есть, съемная, 2-секционная, Ø22/19 мм
- Винт для установки головки - 1/4", 3/8" (реверсивный)
- Диаметр основания - 37 мм
- Тип головки шаровая
- Диаметр шара - 25 мм
- Независимая ручка горизонтального панорамирования есть
- Угол наклона головки - +40°/ -90° паз
- Винт для установки камеры - 1/4"
- Быстросъемная площадка есть
- Размер площадки - 42х35 мм
- Диапазон перемещения площадки - 4 мм
- Пузырьковый уровень на головке
- Материал штатива карбон
- Материал головки алюминиевый сплав
- Температурный диапазон от - -20°C до +40°C
- Вес штатива с головкой - 1.0 кг
- Вес штатива в чехле - 1.15 кг
- Вес в упаковке - 1.3 кг
- Размер упаковки - 360х95х95 мм