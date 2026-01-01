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Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см

Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9143

Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.

Описание

Fotokvant LSB-10 – наклонная стойка-журавль для студийного освещения

Fotokvant LSB-10 (артикул NVF-9143) – это профессиональная наклонная алюминиевая стойка-журавль, предназначенная для установки осветительных приборов в студии и на выезде. Комбинированная конструкция позволяет использовать стойку как в вертикальном положении, так и с выдвинутой штангой (журавлём) для размещения света под любым углом.

Максимальная рабочая высота стойки достигает 300 см, минимальная – 132 см. Длина журавля в сложенном виде – 110 см. Стойка имеет 4 секции, стандартное крепление 1/4" и 3/8" и выдерживает нагрузку до 5 кг. В комплекте поставляется мешок-противовес для уравновешивания оборудования при использовании в режиме журавля.

Назначение и применение

  • Установка осветительных приборов: для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов.
  • Верхний свет: для размещения света над съёмочной площадкой.
  • Крепление фонов и отражателей: для установки тканевых фонов и отражающих поверхностей.
  • Выездные съёмки: лёгкая алюминиевая конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Максимальная высота 300 см: позволяет работать с верхним светом в больших студиях.
  • Нагрузка до 5 кг: подходит для большинства студийных осветительных приборов.
  • Наклонная конструкция: возможность использования в режиме журавля для гибкого позиционирования.
  • 4 секции: компактное хранение и транспортировка.
  • Мешок-противовес в комплекте: для уравновешивания оборудования.
  • Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.
  • Стандартное крепление 1/4" и 3/8": совместимость с большинством осветителей.

Технические характеристики

  • Тип: наклонная стойка-журавль
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: LSB-10
  • Максимальная высота: 300 см
  • Минимальная высота: 132 см
  • Длина журавля в сложенном виде: 110 см
  • Количество секций: 4
  • Диаметр труб стойки: 35/30 мм
  • Диаметр труб перекладины: 25/20 мм
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Крепление: 1/4", 3/8"
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вес: 3 кг
  • Материал: алюминий
  • Цвет: чёрный

Как использовать стойку-журавль

  1. Установка: разложите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
  2. Регулировка высоты: раздвиньте секции на нужную высоту (до 300 см).
  3. Режим журавля: при необходимости выдвиньте штангу и зафиксируйте её под нужным углом.
  4. Крепление оборудования: установите осветительный прибор на крепление 1/4" или 3/8".
  5. Противовес: используйте мешок-противовес для уравновешивания оборудования при работе с выдвинутой штангой.

Преимущества использования

  • Гибкость: вертикальное и наклонное использование.
  • Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.
  • Универсальность: подходит для различных осветительных приборов.
  • Безопасность: противовес в комплекте для устойчивости.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
  • Периодически проверяйте затяжку фиксаторов.
  • При загрязнении протирайте алюминиевые поверхности мягкой сухой тканью.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 5 кг.

Комплектация

  • Журавль-стойка
  • Мешок-противовес

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