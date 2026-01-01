Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см

Fotokvant LSB-10 – наклонная стойка-журавль для студийного освещения
Fotokvant LSB-10 (артикул NVF-9143) – это профессиональная наклонная алюминиевая стойка-журавль, предназначенная для установки осветительных приборов в студии и на выезде. Комбинированная конструкция позволяет использовать стойку как в вертикальном положении, так и с выдвинутой штангой (журавлём) для размещения света под любым углом.
Максимальная рабочая высота стойки достигает 300 см, минимальная – 132 см. Длина журавля в сложенном виде – 110 см. Стойка имеет 4 секции, стандартное крепление 1/4" и 3/8" и выдерживает нагрузку до 5 кг. В комплекте поставляется мешок-противовес для уравновешивания оборудования при использовании в режиме журавля.
Назначение и применение
- Установка осветительных приборов: для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов.
- Верхний свет: для размещения света над съёмочной площадкой.
- Крепление фонов и отражателей: для установки тканевых фонов и отражающих поверхностей.
- Выездные съёмки: лёгкая алюминиевая конструкция удобна для транспортировки.
Ключевые особенности
- Максимальная высота 300 см: позволяет работать с верхним светом в больших студиях.
- Нагрузка до 5 кг: подходит для большинства студийных осветительных приборов.
- Наклонная конструкция: возможность использования в режиме журавля для гибкого позиционирования.
- 4 секции: компактное хранение и транспортировка.
- Мешок-противовес в комплекте: для уравновешивания оборудования.
- Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.
- Стандартное крепление 1/4" и 3/8": совместимость с большинством осветителей.
Технические характеристики
- Тип: наклонная стойка-журавль
- Бренд: Fotokvant
- Модель: LSB-10
- Максимальная высота: 300 см
- Минимальная высота: 132 см
- Длина журавля в сложенном виде: 110 см
- Количество секций: 4
- Диаметр труб стойки: 35/30 мм
- Диаметр труб перекладины: 25/20 мм
- Диаметр ножек: 22 мм
- Крепление: 1/4", 3/8"
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес: 3 кг
- Материал: алюминий
- Цвет: чёрный
Как использовать стойку-журавль
- Установка: разложите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину.
- Регулировка высоты: раздвиньте секции на нужную высоту (до 300 см).
- Режим журавля: при необходимости выдвиньте штангу и зафиксируйте её под нужным углом.
- Крепление оборудования: установите осветительный прибор на крепление 1/4" или 3/8".
- Противовес: используйте мешок-противовес для уравновешивания оборудования при работе с выдвинутой штангой.
Преимущества использования
- Гибкость: вертикальное и наклонное использование.
- Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.
- Универсальность: подходит для различных осветительных приборов.
- Безопасность: противовес в комплекте для устойчивости.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: студийные моноблоки, LED-панели, софтбоксы.
- Аксессуары: фоны, отражатели, флаги.
- Крепления: стандартные адаптеры 1/4" и 3/8".
Уход и хранение
- Храните стойку в сухом месте, в сложенном состоянии.
- Периодически проверяйте затяжку фиксаторов.
- При загрязнении протирайте алюминиевые поверхности мягкой сухой тканью.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 5 кг.