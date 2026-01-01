Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см

Описание

Fotokvant LSB-10 – наклонная стойка-журавль для студийного освещения

Fotokvant LSB-10 (артикул NVF-9143) – это профессиональная наклонная алюминиевая стойка-журавль, предназначенная для установки осветительных приборов в студии и на выезде. Комбинированная конструкция позволяет использовать стойку как в вертикальном положении, так и с выдвинутой штангой (журавлём) для размещения света под любым углом.

Максимальная рабочая высота стойки достигает 300 см, минимальная – 132 см. Длина журавля в сложенном виде – 110 см. Стойка имеет 4 секции, стандартное крепление 1/4" и 3/8" и выдерживает нагрузку до 5 кг. В комплекте поставляется мешок-противовес для уравновешивания оборудования при использовании в режиме журавля.

Назначение и применение

Установка осветительных приборов: для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов.

для студийных моноблоков, LED-панелей и софтбоксов. Верхний свет: для размещения света над съёмочной площадкой.

для размещения света над съёмочной площадкой. Крепление фонов и отражателей: для установки тканевых фонов и отражающих поверхностей.

для установки тканевых фонов и отражающих поверхностей. Выездные съёмки: лёгкая алюминиевая конструкция удобна для транспортировки.

Ключевые особенности

Максимальная высота 300 см: позволяет работать с верхним светом в больших студиях.

позволяет работать с верхним светом в больших студиях. Нагрузка до 5 кг: подходит для большинства студийных осветительных приборов.

подходит для большинства студийных осветительных приборов. Наклонная конструкция: возможность использования в режиме журавля для гибкого позиционирования.

возможность использования в режиме журавля для гибкого позиционирования. 4 секции: компактное хранение и транспортировка.

компактное хранение и транспортировка. Мешок-противовес в комплекте: для уравновешивания оборудования.

для уравновешивания оборудования. Алюминиевая конструкция: лёгкая и прочная.

лёгкая и прочная. Стандартное крепление 1/4" и 3/8": совместимость с большинством осветителей.

Технические характеристики

Тип: наклонная стойка-журавль

наклонная стойка-журавль Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: LSB-10

LSB-10 Максимальная высота: 300 см

300 см Минимальная высота: 132 см

132 см Длина журавля в сложенном виде: 110 см

110 см Количество секций: 4

4 Диаметр труб стойки: 35/30 мм

35/30 мм Диаметр труб перекладины: 25/20 мм

25/20 мм Диаметр ножек: 22 мм

22 мм Крепление: 1/4", 3/8"

1/4", 3/8" Максимальная нагрузка: 5 кг

5 кг Вес: 3 кг

3 кг Материал: алюминий

алюминий Цвет: чёрный

Как использовать стойку-журавль

Установка: разложите стойку на ровной поверхности, раздвиньте ноги на полную ширину. Регулировка высоты: раздвиньте секции на нужную высоту (до 300 см). Режим журавля: при необходимости выдвиньте штангу и зафиксируйте её под нужным углом. Крепление оборудования: установите осветительный прибор на крепление 1/4" или 3/8". Противовес: используйте мешок-противовес для уравновешивания оборудования при работе с выдвинутой штангой.

Преимущества использования

Гибкость: вертикальное и наклонное использование.

вертикальное и наклонное использование. Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.

прочная алюминиевая конструкция. Универсальность: подходит для различных осветительных приборов.

подходит для различных осветительных приборов. Безопасность: противовес в комплекте для устойчивости.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение