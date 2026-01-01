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Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный
Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный
Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный
Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный

Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный

Fotokvant
Артикул: MTG-2355

Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Вес фона примерно 5 кг.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов

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Видео

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Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
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