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Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг

Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг

Fotokvant
Артикул: DAN-9468

Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг.

Сумка-противовес для студийного оборудования, штанг и журавлей. Снабжена карабином для крепления. Имеет 2 кармана, что позволяет размещать на ногах си-стендов. Наполняется самостоятельно свинцовыми шариками, песком или солью. Цвет черный. 

Описание

Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг

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