Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг.
Сумка-противовес для студийного оборудования, штанг и журавлей. Снабжена карабином для крепления. Имеет 2 кармана, что позволяет размещать на ногах си-стендов. Наполняется самостоятельно свинцовыми шариками, песком или солью. Цвет черный.
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Шарообразный софтбокс Grifon SP-SB 65, диаметр - 65 см.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см.
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