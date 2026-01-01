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Kupo KCP-348 Multiclip сдвоенная прищепка

Kupo KCP-348 Multiclip сдвоенная прищепка

Kupo
Артикул: OLE-1459

Kupo KCP-348 Multiclip сдвоенная прищепка

Многофункциональный стальной зажим для установки фильтров, отражателей, экранов, флагов, шибберов, предметов реквизита к стойке и любой иной поверхности до 10 мм толщиной. Два регулируемых зажима можно поворачивать для установки любого нужного угла наклона.


Описание

Характеристики:

  • Материал сталь
  • Прищепки с черным анодированием
  • Длина 10,8 см
  • Вес 0,046 кг

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