Характеристики:
- Материал сталь
- Прищепки с черным анодированием
- Длина 10,8 см
- Вес 0,046 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-348 Multiclip сдвоенная прищепка
Многофункциональный стальной зажим для установки фильтров, отражателей, экранов, флагов, шибберов, предметов реквизита к стойке и любой иной поверхности до 10 мм толщиной. Два регулируемых зажима можно поворачивать для установки любого нужного угла наклона.
Характеристики:
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Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.
Fotokvant BGP-2111-93 Arctic White фон бумажный 2.1х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона 4 кг.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Fotokvant BGP-2111-44 Black фон бумажный 2.1х11 м черный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Вес фона примерно 5 кг.