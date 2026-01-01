Fotokvant BGP-2111-04 Neutral Grey фон бумажный 2.1х11 м нейтрально серый

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.

Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:

Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м

Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:

Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона

Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов



Цвет приближен к NCS S 5502-Y.



