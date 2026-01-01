Материал сталь, покрытие ПВХ
Длина 10,8 см
Raylab SH218 - зажим-клипса для установки легкого оборудования на плоскую поверхность.
Винт - 1/4". Максимальная нагрузка - 0,5 кг. Максимальное раскрытие клипсы - до 45 мм. Ширина зажима - 7,5 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.
Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.
Комплект зажимов из 2 шт.
Материал сталь, покрытие ПВХ
Длина 10,8 см
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Raylab SH218 - зажим-клипса для установки легкого оборудования на плоскую поверхность.
Винт - 1/4". Максимальная нагрузка - 0,5 кг. Максимальное раскрытие клипсы - до 45 мм. Ширина зажима - 7,5 см.
Fotokvant Color Kit набор №20 цветных гелевых фильтров 100x100 см 20 шт.
KUPO KCP-350B Mini Ali Clamp Black зажим-прищепка – универсальный стальной пружинный зажим с приемником 5/8".
Идеально подходит для крепления отражателя или флага. Зажим изготовлен из стали и алюминия черного цвета.
Fotokvant BGP-2110-04 Neutral Grey фон бумажный 2.1х10 м нейтрально серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Вес фона примерно 5 кг.
KUPO KS-097 Baby ballhead adapter w/ 3/8" tap адаптер
Адаптер для шаровой головки оснащен 16мм гнездом (внутри) и 28мм (внешним) цилиндром, что позволяет устанавливать любую штативную головку с резьбовым креплением 3/8" на любую студийную стойку. Благодаря компактному размеру и легкому алюминию это приспособление удобно брать с собой в дорогу, устанавливать камеру на любую другую штативную головку с отверстием, оснащенным резьбой 3/8" в любом месте на выездных съемках. Прекрасно подходит для монтажа на стойку Slider или стойку C-Stand, идеально для установки на стойку для света, которая гораздо выше штатива. У адаптера имеются три стопорных винта, предотвращающих откручивание штативной головки.
GreenBean SandBag 6 - мешок для песка из синтетической ткани с пропиткой, заполняется песком массой до 6 кг, 2 кармана на липучках, яркая крепкая петля для подвешивания, стальная фурнитура. Песок в комплект не входит!
Grifon SN-08 – тубус со съемной сотовой насадкой и цветными фильтрами. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками. Крепление несъемное, типа Bowens. Длина тубуса 20 см.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Kupo KCP350 Mini Alli Clamp - держатель зажим.
Держатель зажим может устанавливаться на стойку для осветительных приборов с гнездом 5/8”, или штифтом для установки аксессуаров, отражателей и фонов. Также может использоваться как зажим для небольшого осветительного прибора при настольной предметной съемки. максимальное разведение губок зажима - 35 мм. Вес - 0,11 кг.
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.