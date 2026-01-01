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Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт

Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт

Kupo
Артикул: DAN-8947

Kupo KCP-354BK 4" зажим-прищепка 2 шт.

Пружинный зажим "A Clamp". Сделан из стали, оснащен ручками с покрытием из ПВХ, а его окончания - пружинный пинцет. Это быстрое и простое решение для множества задач установки лёгких по весу аксессуаров.

Комплект зажимов из 2 шт. 

Описание

Материал сталь, покрытие ПВХ
Длина 10,8 см 

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