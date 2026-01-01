Vibrantone VBRT2206 Strong Grey 06 фон бумажный 2,1x11м цвет темно-серый

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!
Фон бумажный Vibrantone VBRT1207 Steel Grey 07, размер - 1,35x11 м, цвет - стальной.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.