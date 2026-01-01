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Raylab RL-PB100 Grey Muslin фон на пружине муслиновый серый односторонний
Raylab RL-PB100 Grey Muslin фон на пружине муслиновый серый односторонний

Raylab RL-PB100 Grey Muslin фон на пружине муслиновый серый односторонний

Raylab
Артикул: DAN-7716

Raylab RL-PB100 Grey Muslin фон на пружине муслиновый серый односторонний.

Описание

Фон Raylab RL-PB100 изготовлен из хлопчатобумажной ткани, фон матовый, не бликует.
Данный фон имеет абстрактный рисунок, расположение и рисунок пятен может отличаться в разных экземплярах. Фон поставляется в чехле, в свёрнутом «бабочкой» виде, он весьма компактен (70 см) и занимает мало места что очень удобно для частной перевозки. Быстрораскладные фоны часто используются именно на выездах для портретной фотографии в естественных условиях освещения. Размер 1.5х2 метра обеспечивает съёмку в полный рост, а благодаря гибкому стальному ободу который идёт по всей поверхности фон держит форму и для него не нужно использовать массивные системы типа ворот, а достаточно просто приставить его к стене или использовать 1 стойку и небольшой держатель.

Комплектация

  • Фон - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Материал: муслин
  • Цвет: серый абстрактный
  • Размер - 150х200 см
  • Вес нетто: 1,96 кг
  • Размер в упаковке: 0,02х0,68х0,68 м

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