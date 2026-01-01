Raylab RL-PB100 Grey Muslin фон на пружине муслиновый серый односторонний.

Описание

Фон Raylab RL-PB100 изготовлен из хлопчатобумажной ткани, фон матовый, не бликует.

Данный фон имеет абстрактный рисунок, расположение и рисунок пятен может отличаться в разных экземплярах. Фон поставляется в чехле, в свёрнутом «бабочкой» виде, он весьма компактен (70 см) и занимает мало места что очень удобно для частной перевозки. Быстрораскладные фоны часто используются именно на выездах для портретной фотографии в естественных условиях освещения. Размер 1.5х2 метра обеспечивает съёмку в полный рост, а благодаря гибкому стальному ободу который идёт по всей поверхности фон держит форму и для него не нужно использовать массивные системы типа ворот, а достаточно просто приставить его к стене или использовать 1 стойку и небольшой держатель.