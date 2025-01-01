images
Falcon Eyes SSA-SR15 рефлектор для вспышек SS серии

Falcon Eyes
Артикул: VBR-365

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие.

Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).

Описание

Характеристики:

  • посадочный диаметр – 95 мм
  • материал изготовления – металл
  • диаметр – 6" (150 мм)

Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon
Falcon Eyes переходное кольцо M42 на Canon – предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S.

Grifon CF-07 набор фильтров для накамерных фотовспышек
Grifon CF-07 – набор цветных гелевых фильтров из 7 цветов.

Фильтры предназначены для управления светом от вспышек. В наборе содержится по 5 шт. каждого цвета (желтый, ярко-красный, синий, оранжевый, 1/2 оранжевый, 1/4 оранжевый, зеленый). Комбинацию из разных фильтров можно использовать для получения различных вариаций цвета. В комплекте есть держатель фильтра, который подходит для большинства вспышек. Крепится на липучке с резинкой. Размер, мм – 39х80. Цвета на снимках могут несколько отличаться от реального цвета фильтра.

Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения
Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения
Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.

Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

