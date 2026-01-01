Raylab RL-BC06 фон складной Roll Up 150x200 см белый

Описание

Механизм намотки фона на вал и пантограф, находящиеся внутри металлического корпуса, позволяют использовать фон на выездной или студийной съёмке без дополнительной покупки стоек и перекладин для установки полотна. Фон RL-BC06 150*200см можно установить практически вплотную к стене, расстояние до которой не будет превышать 15 см. Также не требуется никаких дополнительных креплений к стене. Полотно фона изготовлено из плотного, полностью непрозрачного матового материала (спандекс). Высота фона регулируется, максимальный размер фона в развёрнутом положении составляет — 150×200см. Механизм намотки не позволяет сминаться и заламываться фону при скручивании. В скрученном положении фон и механизмы находятся внутри корпуса, что гарантирует их сохранность при транспортировке и хранении. Очистку фона следует производить с помощью пылесоса, мягкой щётки или сухой ткани. Следует оберегать полотно фона от высоких температур. Корпус фона содержит в себе механизм намотки фона на вал, пантограф с газовыми упорами и сам фон. Пантограф с газовыми упорами предназначен для удержания фона в развёрнутом состоянии, газовые упоры также не дадут фону сложиться во время съёмки под собственным весом. Сверху на корпусе расположена ручка для переноски и две клипсы-защёлки для предотвращения раскрытия корпуса при транспортировке. Снизу находятся две поворотные ножки для установки фона в максимально устойчивое положение.

Характеристики:

