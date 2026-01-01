Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото

Описание

Fotokvant PRS-006 Lensball – хрустальный шар-сфера 80 мм для креативной фотографии

Fotokvant PRS-006 Lensball (артикул DAN-4609) – это хрустальная сфера диаметром 80 мм, предназначенная для создания креативных фотографий с эффектом перевёрнутого изображения и необычных спецэффектов. Lensball позволяет получать уникальные кадры, где окружающий мир отражается в сфере, создавая впечатляющие композиции с перевёрнутой перспективой.

Сфера изготовлена из высококачественного оптического хрусталя, который обеспечивает чистоту и прозрачность изображения. Вес сферы – 665 граммов, что делает её удобной для использования как в студии, так и на открытом воздухе. Lensball может также служить оригинальным украшением интерьера и станет замечательным подарком для фотографа, дизайнера или креативного человека.

Назначение и применение

Креативная фотография: создание эффекта перевёрнутого мира в сфере.

создание эффекта перевёрнутого мира в сфере. Спецэффекты: необычные отражения и искажения для художественных проектов.

необычные отражения и искажения для художественных проектов. Пейзажная съёмка: добавление оригинального элемента в кадр.

добавление оригинального элемента в кадр. Студийная работа: использование в качестве реквизита для предметной и портретной съёмки.

использование в качестве реквизита для предметной и портретной съёмки. Интерьерное украшение: стильный аксессуар для дома или офиса.

стильный аксессуар для дома или офиса. Подарок фотографу: оригинальный и полезный презент.

Ключевые особенности

Диаметр 80 мм: удобный размер для съёмки и переноски.

удобный размер для съёмки и переноски. Высококачественный хрусталь: чистота и прозрачность изображения.

чистота и прозрачность изображения. Вес 665 г: достаточный вес для устойчивости, но не слишком тяжёлый.

достаточный вес для устойчивости, но не слишком тяжёлый. Универсальность: подходит для съёмки в студии и на открытом воздухе.

подходит для съёмки в студии и на открытом воздухе. Креативный инструмент: открывает новые возможности для художественной фотографии.

открывает новые возможности для художественной фотографии. Оригинальный подарок: станет отличным презентом для фотографа.

Технические характеристики

Тип: хрустальная сфера для фотографии

хрустальная сфера для фотографии Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: PRS-006 Lensball

PRS-006 Lensball Диаметр: 80 мм

80 мм Вес нетто: 665 г

665 г Материал: оптический хрусталь

оптический хрусталь Применение: креативная фотография, интерьер, подарок

Как использовать Lensball

Выбор места: найдите интересный пейзаж или объект для отражения. Размещение сферы: положите сферу на ровную поверхность или держите в руке. Фокусировка: наведите камеру на сферу – в ней отразится перевёрнутое изображение окружающего мира. Съёмка: сфокусируйтесь на объекте внутри сферы или на самой сфере для творческого эффекта. Обработка: при необходимости выполните цветокоррекцию и обрезку.

Идеи для съёмки с Lensball

Городские пейзажи: отражайте архитектуру, небо, облака.

отражайте архитектуру, небо, облака. Природа: лес, горы, водопады, закаты.

лес, горы, водопады, закаты. Портреты: используйте сферу как элемент композиции с моделью.

используйте сферу как элемент композиции с моделью. Предметная съёмка: создавайте необычные композиции с маленькими предметами.

создавайте необычные композиции с маленькими предметами. Интерьерные снимки: отражайте комнату или офис.

Преимущества использования

Креативность: позволяет создавать уникальные, запоминающиеся кадры.

позволяет создавать уникальные, запоминающиеся кадры. Простота: не требует специальных навыков – достаточно поставить сферу и навести камеру.

не требует специальных навыков – достаточно поставить сферу и навести камеру. Универсальность: подходит для разных жанров фотографии.

подходит для разных жанров фотографии. Эффектность: перевёрнутое изображение всегда привлекает внимание зрителя.

Примечание по качеству

В хрустальной сфере могут присутствовать небольшие воздушные вкрапления, что является нормой для изделий из оптического хрусталя. Эти вкрапления не влияют на качество фотографий и не считаются дефектом.

Уход и хранение