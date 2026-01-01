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Хит
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото
Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото

Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото

Fotokvant
Артикул: DAN-4609

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-006 Lensball. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 80 мм. Вес нетто - 665 гр.

Описание

Fotokvant PRS-006 Lensball – хрустальный шар-сфера 80 мм для креативной фотографии

Fotokvant PRS-006 Lensball (артикул DAN-4609) – это хрустальная сфера диаметром 80 мм, предназначенная для создания креативных фотографий с эффектом перевёрнутого изображения и необычных спецэффектов. Lensball позволяет получать уникальные кадры, где окружающий мир отражается в сфере, создавая впечатляющие композиции с перевёрнутой перспективой.

Сфера изготовлена из высококачественного оптического хрусталя, который обеспечивает чистоту и прозрачность изображения. Вес сферы – 665 граммов, что делает её удобной для использования как в студии, так и на открытом воздухе. Lensball может также служить оригинальным украшением интерьера и станет замечательным подарком для фотографа, дизайнера или креативного человека.

Назначение и применение

  • Креативная фотография: создание эффекта перевёрнутого мира в сфере.
  • Спецэффекты: необычные отражения и искажения для художественных проектов.
  • Пейзажная съёмка: добавление оригинального элемента в кадр.
  • Студийная работа: использование в качестве реквизита для предметной и портретной съёмки.
  • Интерьерное украшение: стильный аксессуар для дома или офиса.
  • Подарок фотографу: оригинальный и полезный презент.

Ключевые особенности

  • Диаметр 80 мм: удобный размер для съёмки и переноски.
  • Высококачественный хрусталь: чистота и прозрачность изображения.
  • Вес 665 г: достаточный вес для устойчивости, но не слишком тяжёлый.
  • Универсальность: подходит для съёмки в студии и на открытом воздухе.
  • Креативный инструмент: открывает новые возможности для художественной фотографии.
  • Оригинальный подарок: станет отличным презентом для фотографа.

Технические характеристики

  • Тип: хрустальная сфера для фотографии
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: PRS-006 Lensball
  • Диаметр: 80 мм
  • Вес нетто: 665 г
  • Материал: оптический хрусталь
  • Применение: креативная фотография, интерьер, подарок

Как использовать Lensball

  1. Выбор места: найдите интересный пейзаж или объект для отражения.
  2. Размещение сферы: положите сферу на ровную поверхность или держите в руке.
  3. Фокусировка: наведите камеру на сферу – в ней отразится перевёрнутое изображение окружающего мира.
  4. Съёмка: сфокусируйтесь на объекте внутри сферы или на самой сфере для творческого эффекта.
  5. Обработка: при необходимости выполните цветокоррекцию и обрезку.

Идеи для съёмки с Lensball

  • Городские пейзажи: отражайте архитектуру, небо, облака.
  • Природа: лес, горы, водопады, закаты.
  • Портреты: используйте сферу как элемент композиции с моделью.
  • Предметная съёмка: создавайте необычные композиции с маленькими предметами.
  • Интерьерные снимки: отражайте комнату или офис.

Преимущества использования

  • Креативность: позволяет создавать уникальные, запоминающиеся кадры.
  • Простота: не требует специальных навыков – достаточно поставить сферу и навести камеру.
  • Универсальность: подходит для разных жанров фотографии.
  • Эффектность: перевёрнутое изображение всегда привлекает внимание зрителя.

Примечание по качеству

В хрустальной сфере могут присутствовать небольшие воздушные вкрапления, что является нормой для изделий из оптического хрусталя. Эти вкрапления не влияют на качество фотографий и не считаются дефектом.

Уход и хранение

  • Храните сферу в сухом месте, в защитной упаковке, чтобы избежать царапин.
  • Для очистки используйте мягкую ткань из микрофибры.
  • Избегайте падений и ударов – хрусталь чувствителен к механическим воздействиям.
  • Не используйте абразивные и химические чистящие средства.

Комплектация

В стандартную поставку входит хрустальная сфера Fotokvant PRS-006 Lensball.

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Арт. DAN-5579
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Наличие
более 10 шт

Хрустальная подставка Fotokvant PRSD-80 для хрустальной сферы 60-80 мм.

Оригинальная хрустальная подставка станет идеальным дополнением для хрустальной сферы диаметром 60-80 мм. В дополнении со сферой подставка станет интересным декором для жилой комнаты или кабинета в офисе. Обратите внимание, что в изделии могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления, дефектом не считаются!

160 ₽
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