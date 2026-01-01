Fotokvant PRS-006 Lensball шар-сфера хрустальная 80 мм для фото

Fotokvant PRS-006 Lensball – хрустальный шар-сфера 80 мм для креативной фотографии
Fotokvant PRS-006 Lensball (артикул DAN-4609) – это хрустальная сфера диаметром 80 мм, предназначенная для создания креативных фотографий с эффектом перевёрнутого изображения и необычных спецэффектов. Lensball позволяет получать уникальные кадры, где окружающий мир отражается в сфере, создавая впечатляющие композиции с перевёрнутой перспективой.
Сфера изготовлена из высококачественного оптического хрусталя, который обеспечивает чистоту и прозрачность изображения. Вес сферы – 665 граммов, что делает её удобной для использования как в студии, так и на открытом воздухе. Lensball может также служить оригинальным украшением интерьера и станет замечательным подарком для фотографа, дизайнера или креативного человека.
Назначение и применение
- Креативная фотография: создание эффекта перевёрнутого мира в сфере.
- Спецэффекты: необычные отражения и искажения для художественных проектов.
- Пейзажная съёмка: добавление оригинального элемента в кадр.
- Студийная работа: использование в качестве реквизита для предметной и портретной съёмки.
- Интерьерное украшение: стильный аксессуар для дома или офиса.
- Подарок фотографу: оригинальный и полезный презент.
Ключевые особенности
- Диаметр 80 мм: удобный размер для съёмки и переноски.
- Высококачественный хрусталь: чистота и прозрачность изображения.
- Вес 665 г: достаточный вес для устойчивости, но не слишком тяжёлый.
- Универсальность: подходит для съёмки в студии и на открытом воздухе.
- Креативный инструмент: открывает новые возможности для художественной фотографии.
- Оригинальный подарок: станет отличным презентом для фотографа.
Технические характеристики
- Тип: хрустальная сфера для фотографии
- Бренд: Fotokvant
- Модель: PRS-006 Lensball
- Диаметр: 80 мм
- Вес нетто: 665 г
- Материал: оптический хрусталь
- Применение: креативная фотография, интерьер, подарок
Как использовать Lensball
- Выбор места: найдите интересный пейзаж или объект для отражения.
- Размещение сферы: положите сферу на ровную поверхность или держите в руке.
- Фокусировка: наведите камеру на сферу – в ней отразится перевёрнутое изображение окружающего мира.
- Съёмка: сфокусируйтесь на объекте внутри сферы или на самой сфере для творческого эффекта.
- Обработка: при необходимости выполните цветокоррекцию и обрезку.
Идеи для съёмки с Lensball
- Городские пейзажи: отражайте архитектуру, небо, облака.
- Природа: лес, горы, водопады, закаты.
- Портреты: используйте сферу как элемент композиции с моделью.
- Предметная съёмка: создавайте необычные композиции с маленькими предметами.
- Интерьерные снимки: отражайте комнату или офис.
Преимущества использования
- Креативность: позволяет создавать уникальные, запоминающиеся кадры.
- Простота: не требует специальных навыков – достаточно поставить сферу и навести камеру.
- Универсальность: подходит для разных жанров фотографии.
- Эффектность: перевёрнутое изображение всегда привлекает внимание зрителя.
Примечание по качеству
В хрустальной сфере могут присутствовать небольшие воздушные вкрапления, что является нормой для изделий из оптического хрусталя. Эти вкрапления не влияют на качество фотографий и не считаются дефектом.
Уход и хранение
- Храните сферу в сухом месте, в защитной упаковке, чтобы избежать царапин.
- Для очистки используйте мягкую ткань из микрофибры.
- Избегайте падений и ударов – хрусталь чувствителен к механическим воздействиям.
- Не используйте абразивные и химические чистящие средства.