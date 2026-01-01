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Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки

Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки

Wansen
Артикул: DAN-7611

Манекен-невидимка Foto-M5 - это незаменимое оборудование для профессиональной каталожной съёмки, которое позволяет делать снимки одежды в объёмном виде за счёт разборной конструкции.

Материал - стекловолокно. Подставка из нержавеющей стали на колесиках, входящая в комплект, позволяет комфортно передвигать и позиционировать манекен в студии.

Описание

Wansen Foto-M5 мужской манекен-невидимка для фотосъемки

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