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Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки
Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки

Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки

Raylab
Артикул: DAN-7671

Raylab F002 светодиодный осветитель настольный для предметной съемки. 

Настольный светодиодный осветитель Raylab F002 является источником качественного света для домашней фотостудии. Осветитель оснащен светодиодными лампами, которые отличаются незначительным энергопотреблением и длительным сроком службы. В транспортировочном положении устройство занимает немного места, поэтому оно отлично подходит для выездных съемок. Дополнительное удобство обеспечивает наличие встроенных ножек, которые позволяют зафиксировать осветитель на любой поверхность и улучшить качество распределения светового пучка. Мощности Raylab F002 вполне достаточно для предметной съемки малых и средних предметов. Высота в собранном виде - 24см.

Описание

Характеристики:

Мощность лампы - 6 Вт
Тип лампы - LED
Количество ламп - 12
Срок службы LED - 30 000 часов
CRI - >=85
TLC - >=85
Световой поток - 500 Лм
Система охлаждения - пассивное
Рабочая температура - 40°C
Сетевой кабель - 1.8 м
Материал корпуса - ABS+PA
Аккумулятор - не включен

Комплектация

Комплектация - осветитель, штатив

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