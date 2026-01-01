Описание

Fotokvant CL-P50х4 KIT – комплект из 4 пластиковых зажимов-прищепок 50 мм

Fotokvant CL-P50х4 KIT (артикул DAN-5585) – это комплект из четырёх универсальных пластиковых зажимов (прищепок) длиной 50 мм, предназначенных для широкого круга студийных задач. Каждый зажим оснащён пластиковыми накладками на захватах, что позволяет надёжно фиксировать материалы, не оставляя следов и не повреждая поверхность. Сила зажима – 1 кг, ширина захвата – до 27 мм, вес каждого зажима – всего 4 грамма.

Комплект из четырёх зажимов – это готовое решение для одновременной фиксации нескольких фонов, фильтров или организации кабелей в студии. Зажимы идеально подходят для крепления пластиковых, бумажных и тканевых фонов к стойкам и перекладинам, фиксации цветных гелевых фильтров на осветительных приборах, а также для аккуратной организации проводов и кабелей.

Основные и дополнительные применения

Зажимы Fotokvant CL-P50 — это не просто прищепки, а многофункциональный инструмент для студии. Вот лишь несколько способов их использования:

Основное применение:

Крепление фонов: для фиксации бумажных, пластиковых и тканевых фонов к перекладинам или стойкам.

для фиксации бумажных, пластиковых и тканевых фонов к перекладинам или стойкам. Работа с фильтрами: для закрепления цветных гелевых и рассеивающих фолиевых фильтров на шторках осветительных приборов.

Дополнительные и креативные способы использования:

Организация кабелей: для аккуратной фиксации проводов питания и синхронизации вдоль штанг и штативов, предотвращая их спутывание.

для аккуратной фиксации проводов питания и синхронизации вдоль штанг и штативов, предотвращая их спутывание. Создание мини-флагов: для крепления небольших кусков чёрного картона или плотной ткани на стойку, чтобы перекрыть случайный свет.

для крепления небольших кусков чёрного картона или плотной ткани на стойку, чтобы перекрыть случайный свет. Фиксация отражателей и рассеивателей: для закрепления небольших отражающих панелей или кусков рассеивающей ткани на стойках.

для закрепления небольших отражающих панелей или кусков рассеивающей ткани на стойках. Стопор для карт и бумаг: для фиксации чек-листов, сценариев или тестовых карт на видном месте в студии.

Ключевые особенности

Комплект из 4 зажимов: готовое решение для студийных задач.

готовое решение для студийных задач. Длина 50 мм: компактный размер для удобной работы.

компактный размер для удобной работы. Сила зажима – 1 кг: надёжная фиксация материалов.

надёжная фиксация материалов. Ширина захвата – до 27 мм: подходит для перекладин и стоек.

подходит для перекладин и стоек. Пластиковые накладки: не повреждают поверхность.

не повреждают поверхность. Лёгкий вес – 4 г каждый: не утяжеляют конструкцию.

не утяжеляют конструкцию. Универсальность: подходят для фонов, фильтров, кабелей и бумаг.

Технические характеристики

Тип: комплект пластиковых зажимов-прищепок

комплект пластиковых зажимов-прищепок Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: CL-P50х4 KIT

CL-P50х4 KIT Количество в комплекте: 4 шт.

4 шт. Длина каждого: 50 мм

50 мм Сила зажима: 1 кг

1 кг Ширина захвата: до 27 мм

до 27 мм Вес каждого: 4 г

4 г Материал: пластик

пластик Применение: студийные фоны, фильтры, кабели

Как использовать зажимы

Крепление фона: зажмите край фона между губками прищепки и зафиксируйте на перекладине или стойке. Фиксация фильтра: закрепите гелевый фильтр на шторках осветителя с помощью одной или нескольких прищепок. Организация проводов: прикрепите кабель вдоль штанги, зажимая его губками прищепки. Временное крепление: используйте для фиксации бумаг или лёгких аксессуаров на рабочем столе.

Преимущества использования комплекта

Экономия: покупка комплекта выгоднее, чем покупка зажимов по отдельности.

покупка комплекта выгоднее, чем покупка зажимов по отдельности. Готовность: четыре зажима всегда под рукой для разных задач.

четыре зажима всегда под рукой для разных задач. Безопасность: пластиковые накладки не царапают и не оставляют следов.

пластиковые накладки не царапают и не оставляют следов. Универсальность: множество применений в студии.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение