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Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м
Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м
Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м
Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м

Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м

Raylab
Артикул: DAN-7741

Raylab LS001- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 220 cм.

Описание

Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Пружинная амортизация защитит вашу технику от повреждений при случайном складывании.
Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг — 3
Вес, кг — 1,5
Количество секций - 4
Длина в сложенном виде - см - 66
Диаметр секций, мм - 16-19-22-25
Размах ножек стойки, см -70

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