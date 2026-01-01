Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м

Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Пружинная амортизация защитит вашу технику от повреждений при случайном складывании.
Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг — 3
Вес, кг — 1,5
Количество секций - 4
Длина в сложенном виде - см - 66
Диаметр секций, мм - 16-19-22-25
Размах ножек стойки, см -70
Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.