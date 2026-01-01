Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой

Арт. DAN-9287

Tenba Fulton v2 10L Backpack Black (637-730) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Черный цвет уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 20х22х10 см, отделение для планшета – 24х22х1 см. Цвет - черный.