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Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой

Raylab
Артикул: DAN-9138

Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой

Надежный и удобный штатив, помогающий реализовать самые различные творческие идеи. Высокая максимальная нагрузка гарантирует надежное удержание даже тяжелой камеры с длиннофокусной оптикой. Встроенный крюк для груза позволяет добиться максимальной устойчивости даже при сильном ветре, а также минимизирует вибрации.

Описание

Характеристики:

Максимальная нагрузка: 8кг
Максимальная высота: 160см
Минимальная высота: 48см
Длина в сложенном виде: 44.5см
Количество секций ног: 4
Масса штатива: 1.95кг

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