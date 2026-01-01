Характеристики:
Максимальная нагрузка: 8кг
Максимальная высота: 160см
Минимальная высота: 48см
Длина в сложенном виде: 44.5см
Количество секций ног: 4
Масса штатива: 1.95кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab Pro 70 штатив алюминиевый сплав с головой
Надежный и удобный штатив, помогающий реализовать самые различные творческие идеи. Высокая максимальная нагрузка гарантирует надежное удержание даже тяжелой камеры с длиннофокусной оптикой. Встроенный крюк для груза позволяет добиться максимальной устойчивости даже при сильном ветре, а также минимизирует вибрации.
Характеристики:
Максимальная нагрузка: 8кг
Максимальная высота: 160см
Минимальная высота: 48см
Длина в сложенном виде: 44.5см
Количество секций ног: 4
Масса штатива: 1.95кг
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