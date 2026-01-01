Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив

Описание

Встроенная видеоголова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется вверх и вниз и имеет независимые фиксаторы панорамирования и регуляторы демпфирования. Обе оси вращения головы имеют шкалы для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка.

Центральная колонна поднимается и опускается поворотом рукоятки, это дает возможность точно отрегулировать высоту камеры без регулировки высоты ног штатива. Рукоятка складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке.

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями для выставления камеры по горизонту.

Характеристики: