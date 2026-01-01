Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив

Встроенная видеоголова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется вверх и вниз и имеет независимые фиксаторы панорамирования и регуляторы демпфирования. Обе оси вращения головы имеют шкалы для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка.
Центральная колонна поднимается и опускается поворотом рукоятки, это дает возможность точно отрегулировать высоту камеры без регулировки высоты ног штатива. Рукоятка складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке.
Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями для выставления камеры по горизонту.
Характеристики:
- максимальная высота, см – 171,5
- минимальная высота, см – 63,5
- длина в сложенном состоянии, см – 78
- размах треноги, см – 69
- максимальная нагрузка, кг – 5
- количество секций – 3
- штативная голова – жидкостная, несъемная видеоголова
- тип фиксации секций – клипсы
- диаметр центральной колонны, мм – 34
- диаметр секций, мм – 30/26/23
- тип усиления штатива – верхняя растяжка, крюк для груза
- длина рукоятки, мм – 260
- вес стойки-треноги, кг – 1,8