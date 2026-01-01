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-10 %
Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив
Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив
Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив
Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив

Falcon Eyes Cinema VT-1700 штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8973

Falcon Eyes Cinema VT-1700 – штатив с флюидной головой для съемки видео.

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из композитного пластика. Максимальная высота – 171,5 см.

Описание

Встроенная видеоголова с жидкостным демпфированием поворачивается на 360 градусов по горизонтали, наклоняется вверх и вниз и имеет независимые фиксаторы панорамирования и регуляторы демпфирования. Обе оси вращения головы имеют шкалы для точного наведения. На быстросъемной площадке находится винт диаметром 1/4", подпружиненный штифт и противоскользящая монтажная вставка.

Центральная колонна поднимается и опускается поворотом рукоятки, это дает возможность точно отрегулировать высоту камеры без регулировки высоты ног штатива. Рукоятка складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке.

Штатив оборудован двумя пузырьковыми уровнями для выставления камеры по горизонту.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 171,5
  • минимальная высота, см – 63,5
  • длина в сложенном состоянии, см – 78
  • размах треноги, см – 69
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • количество секций – 3
  • штативная головажидкостная, несъемная видеоголова
  • тип фиксации секций – клипсы
  • диаметр центральной колонны, мм – 34
  • диаметр секций, мм – 30/26/23
  • тип усиления штативаверхняя растяжка, крюк для груза
  • длина рукоятки, мм – 260
  • вес стойки-треноги, кг – 1,8

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1700.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.

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