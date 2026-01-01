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Grifon SB-FW120 софтбокс октобокс 120 см

Grifon SB-FW120 софтбокс октобокс 120 см

Grifon
Артикул: FTR-1364

Grifon SB-FW120 – высококачественный октобокс. Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади.

Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,9 кг.

Описание

Октобокс большого диаметра (120 см) подходит для работы с относительно крупными объектами или, например, в качестве рисующего света при съемке групповых портретов.

Благодаря своей особой форме, октобокс будет практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы в глазах модели или на глянцевой поверхности какого-либо предмета.

Серебряная внутренняя поверхность и два белых рассеивателя обеспечивают равномерный свет, поэтому октобокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 8 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.


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