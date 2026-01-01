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Tenba (637-730) Fulton v2 10L Backpack Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-730) Fulton v2 10L Backpack Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-730) Fulton v2 10L Backpack Black рюкзак для фототехники

Tenba (637-730) Fulton v2 10L Backpack Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9287

Tenba Fulton v2 10L Backpack Black (637-730) рюкзак для фототехники.

Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Черный цвет уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 20х22х10 см, отделение для планшета – 24х22х1 см. Цвет - черный.

Описание

  • Отделение для оборудования - 20х22х10 см
  • Отделение для ноутбука - 24х22х1 см
  • Вес  – 0,79 кг
  • Внешняя ткань - влагостойкий хлопок 600D
  • Внутренняя ткань - полированный трикотаж высокой плотности 300 г/м
  • Молнии - YKK

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